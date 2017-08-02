Reuters: число погибших в Сирии россиян в разы выше официальных данных

Российское Минобороны сообщило о десяти погибших военных в Сирии в текущем году, однако, по данным агентства, потери РФ составили не менее 40 человек.

По информации Reuters, с начала года в Сирии погибли не менее 40 российских военных и наемников, что в четыре раза выше официальных данных Москвы, признавшей потерю 10 россиян. Число убитых за первые семь месяцев 2017 года выше, чем показатель за предыдущие 15 месяцев, пишет агентство в среду, 2 августа, ссылаясь на данные, полученные от родственников и друзей погибших, а также от местных чиновников.

Существенный рост числа погибших

По оценке Reuters, с осени 2015 года по конец 2016-го в Сирии погибли 36 россиян, в то время как Минобороны РФ признало гибель 23 военных. "Это указывает на существенный рост боевых потерь", — отмечает агентство. При этом большинство смертей россиян подтверждены более чем одним одним человеком, включая тех, кто лично знал погибших или местных чиновников. В девяти случаях Reuters нашло подтверждение гибели россиян в местных СМИ, социальных сетях или других источниках.

Из 40 погибших в текущем году — 17 военных и 21 наемник, статус еще двух убитых россиян установить не удалось, указывает агентство. Реальное число погибших может быть еще выше, поскольку военное руководство настоятельно рекомендовало их семьям хранить молчание, пишет Reuters, ссылаясь на слова родственников и друзей нескольких погибших военных и наемников, не захотевших называть свои имена.

Секретная тема

"Истинное число боевых потерь в сирийском конфликте является секретной темой в стране, где играет важную роль позитивное освещение конфликта в СМИ в преддверии президентских выборов в следующем году, на которых ожидается победа нынешнего главы государства Владимира Путина", — пишет далее Reuters.

Несоответствия в данных по погибшим в Сирии россиянам могут отчасти объясняться тем фактом, что Россия официально не признает, что наряду с военными в Сирии воюют контрактники частных военных компаний (ЧВК). Их присутствие в Сирии нарушает запрет на участие гражданских лиц в иностранных военных конфликтах в качестве наемников.

Кремль: Российские добровольцы не имеют отношения к Минобороны РФ

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 августа заявил о том, что возможные российские добровольцы, участвующие в сирийском конфликте, "не имеют никакого отношения" к оборонному ведомству РФ. "Данные поступают по линии министерства обороны. Руководствоваться надо этими данными, именно они являются официальными", — подчеркнул он. Одновременно он указал, что Кремль не видит оснований для перепроверки официальных данных о погибших в Сирии россиянах.