20.08.2018, 18:45

Решил ”не метаться туда-сюда”. Путин — об августовском путче и уходе из КГБ

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rus.delfi.ee
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: RIA Novosti

В фильме ”Дело Собчака” об экс-мэре Петербурга Владимир Путин рассказал о том, как сделал выбор между действующей властью и путчистами в ходе событий августа 1991 года. Глава государства заявил, что решил ”не метаться туда-сюда” и встать на сторону Бориса Ельцина, пишет mk.ru.

О своем сложном выборе в ходе августовского путча Владимир Путин рассказал в фильме ”Дело Собчака” о первом мэре Санкт-Петербурга, снятом Ксенией Собчак, передает РБК.

В тот период Владимир Владимирович был председателем комитета по внешним связям мэрии города. По словам главы государства, ему пришлось выбирать, кого поддерживать: действующего президента Бориса Ельцина или Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), куда входил председатель КГБ СССР Владимир Крючков (Путин был офицером КГБ).

С одной стороны, Путин работал в команде Собчака, который был на стороне возглавлявшего тогда РСФСР Ельцина. С другой стороны, он понимал, что совершается попытка государственного переворота. ”Я не мог быть там и там одновременно”, — сказал российский лидер.

В результате Путин остался с Собчаком, чтобы не ”метаться туда-сюда”, а также принял решение уволиться из КГБ. Изначально Путин был уверен, что Крючков ”пошлет [Собчака] подальше”, однако мэр Петербурга лично позвонил председателю КГБ, после чего рапорт был подписан.

Своими воспоминаниями о путче поделился и действующий директор Росгвардии Виктор Золотов, который тогда служил в охране Ельцина. По его словам, президент боялся, что в случае победы ГКЧП, его близкие подвергнутся репрессиям, поэтому приказал вывезти свою семью из Москвы. ”[Я] понимал, что мы погибнем там, естественно”, — отметил Золотов.

По его словам, Ельцин также отправил домой всех женщин из секретариата Верховного совета РСФСР. ”Борис Николаевич был такой достаточно холодный, бледный, не хочу сказать, что испуганный, нет, конечно, просто сама обстановка [странная]”, — вспомнил глава Росгвардии.

Недавний кандидат в президенты Ксения Собчак представила свой документальный фильм об отце ”Дело Собчака” на 71-м Канском кинофестивале. Картина официально выйдет в прокат 12 июня.

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