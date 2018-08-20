Решил ”не метаться туда-сюда”. Путин — об августовском путче и уходе из КГБ

О своем сложном выборе в ходе августовского путча Владимир Путин рассказал в фильме ”Дело Собчака” о первом мэре Санкт-Петербурга, снятом Ксенией Собчак, передает РБК.

В тот период Владимир Владимирович был председателем комитета по внешним связям мэрии города. По словам главы государства, ему пришлось выбирать, кого поддерживать: действующего президента Бориса Ельцина или Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), куда входил председатель КГБ СССР Владимир Крючков (Путин был офицером КГБ).

С одной стороны, Путин работал в команде Собчака, который был на стороне возглавлявшего тогда РСФСР Ельцина. С другой стороны, он понимал, что совершается попытка государственного переворота. ”Я не мог быть там и там одновременно”, — сказал российский лидер.

В результате Путин остался с Собчаком, чтобы не ”метаться туда-сюда”, а также принял решение уволиться из КГБ. Изначально Путин был уверен, что Крючков ”пошлет [Собчака] подальше”, однако мэр Петербурга лично позвонил председателю КГБ, после чего рапорт был подписан.