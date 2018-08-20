Решено сделать бело-лазорево-красный стяг: в России вспоминают ”августовский путч” 1991 года(5)
С "августовского путча" ГКЧП прошло уже 27 лет. В воскресенье, 19 августа, в России вспоминают те события.
С "августовского путча" ГКЧП прошло уже 27 лет. В воскресенье, 19 августа, в России вспоминают те события.
Августовский путч, который стал попыткой отстранения Михаила Горбачева с поста президента СССР, начался 19 августа. Такая попытка была предпринята самопровозглашенным Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), пишет moika78.ru.
В этот день в 1991 году Севастопольский полк войск КГБ СССР заблокировал президентскую дачу в Форосе после того, как Горбачев отказался дать свое согласие на введение чрезвычайного положения. В Москве у Дома Совета РСФСР собралось несколько тысяч человек, началось строительство баррикад. Президент РСФСР Борис Ельцин отказался подчиняться ГКЧП и объявил его действия "антиконституционным переворотом".
Митинги против ГКЧП прошли в нескольких городах России. Вечером того же дня прошла первая и единственная пресс-конференция членов ГКЧП. События в СССР вызвали реакцию во всем мире.
На следующий день в митинге против ГКЧП в Москве участие приняли 150 тысяч человек, а в Петербурге — 300 тысяч. Тогда же Ельцин взял на себя полномочия главнокомандующего Вооруженными силами на территории России и создал министерство обороны РСФСР. В Москве ждали ночного штурма Белого дома.
В ночь на 21 августа погибли трое митингующих, ставшие единственными жертвами за время попытки государственного переворота. Уже утром был отдан приказ о выводе войск из Москвы, на следующий день были арестованы члены ГКЧП.
Во время митинга 22 августа было объявлено, что флагом России было решено сделать бело-лазорево-красный стяг. Тогда же триколор впервые был установлен на здании Дома Советов.
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