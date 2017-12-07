Решение Трампа по Иерусалиму привело к столкновениям с палестинцами

Как минимум 17 палестинцев получили ранения в результате столкновений на Западном берегу реки Иордан, вспыхнувших после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.



Протестующие палестинцы поджигали автопокрышки и бросали камни в израильских солдат. Те отвечали резиновыми пулями, слезоточивым газом и боевыми патронами.



В Газе, по сообщению Рейтер, палестинцы бросали камни в израильских военных через разделительный барьер. Израильтяне в ответ открывали огонь.



Ранее сообщалось, что сотни израильских военных были отправлены на Западный берег.

Пелестинская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, в среду призвала к новой интифаде и предложила в пятницу устроить "день гнева".

"Мы дали установки всем членам ХАМАС и всем подразделениям [группировки] быть полностью готовыми к любым новым инструкциям и приказам, которые могут быть даны для устранения стратегической опасности", — заявил лидер группировки Исмаил Хания.

Другая палестинская группировка — ФАТХ — заявила о намерении протестовать дипломатическими методами, направляя жалобу в Совбез ООН и призывая Лигу арабских государств занять твердую позицию.



Многие страны, среди которых и давние союзники США, присоединились к осуждению решения Трампа.



Власти Саудовской Аравии назвали этот шаг "неоправданным и безответственным", а Франция и Великобритания заявили, что не поддерживают это решение.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Трамп "бросает регион в огненное кольцо". "Что вы хотите сделать, господин Трамп? Что это за подход? Политические лидеры нужны не для создания конфликтов, а для мира", — сказал он.

ресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что речь Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, как полагают в Кремле, "не способствует какому-то продвижению в ближневосточном урегулировании", а наоборот, "приводит к расколу среди международного сообщества".



При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал заявление Трампа историческим.



Он также подчеркнул, что Израиль находится на связи с другими странами, которые поддержат это решение. "У меня нет сомнений, что посольства других стран переедут в Иерусалим — время пришло", — сказал премьер.



Еврейская республиканская коалиция США поблагодарила Трампа на страницах газеты New York Times.



Что сказал Трамп?



В среду президент США заявил, что "пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля".



"Я выбрал этот курс в интересах Соединенных Штатов Америки и ради достижения мира между Израилем и палестинцами", — сказал Трамп.



Он также дал распоряжение Госдепартаменту США начать подготовку к переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Несмотря на предупреждения об опасности подобного шага, это решение стало выполнением предвыборных обещаний Трампа и импонирует его правым сторонникам.



Как отметил президент США, признание столичного статуса Иерусалима станет "не более и не менее, чем признанием реальности".



Палестинская сторона хочет сделать Восточный Иерусалим будущей столицей своего государства. Как отмечает корреспондент Би-би-си Лиз Дюсет, Трамп воздержался от использования израильского обозначения Иерусалима как "вечного и неделимого" города.



Почему так важно это заявление?



Распоряжение Трампа означает, что Вашингтон пошел против консенсуса международного сообщества в отношении статуса Иерусалима.



Поскольку город имеет символическое значение и для Израиля, и для палестинцев, его окончательный статус, согласно израильско-палестинскому договору 1993 года, должен был обсуждаться на более поздних стадиях переговоров.



Суверенитет Израиля над Иерусалимом никогда не признавался другими странами, и все иностранные посольства до сих пор находились в Тель-Авиве.



Восточный Иерусалим, в котором находится древняя часть города, был аннексирован Израилем после Шестидневной войны 1967 года.



В Иерусалиме находятся святыни трех авраамических религий — иудаизма, ислама и христианства.