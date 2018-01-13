Решение обновить новостную ленту Facebook уже стоило Цукербергу 3,3 млрд долларов

После объявления основателя Facebook Марка Цукерберга об изменениях в новостной ленте крупнейшей соцсети его состояние за один день уменьшилось на 3,3 млрд долларов, сообщает Bloomberg. Цукерберг потерял четвертое место в мировом рейтинге миллиардеров — теперь его занимает испанец Амансио Ортега, основатель Zara.

Цукерберг накануне объявил, что его соцсеть изменит алгоритмы формирования новостной ленты пользователей и начнет показывать в ней больше записей друзей и меньше публикаций СМИ и брендов. По его мнению, это должно сделать ленту более "значимой" для посетителей.

Инвесторы посчитали, что такой подход приведет к снижению рекламных доходов соцсети, и акции Facebook ушли в пике: по итогам торгов в пятницу соцсеть подешевела на 4,5%.

Bloomberg по итогам торгов оценивает стоимость доли Цукерберга в 74 млрд долларов — он за день потерял 3,3 млрд. При этом за весь предыдущий год благодаря росту Facebook его состояние увеличилось на 4,5 млрд долларов.

По подсчетам агентства, в удачный для фондовых рынков 2017 год состояние 500 богатейших людей мира выросло на 1 трлн долларов. Еще 192 млрд прибавилось к оценке за первые две недели 2018.

Обосновывая решение поменять ленту Facebook, Цукерберг указал, что в последнее время пользователи стали все чаще жаловаться на избыток публичных записей в своих лентах и сокращение числа публикаций друзей. Чтобы изучить ситуацию, компания проанализировала существующие научные исследования и провела свое. Выяснилось, что соцсети положительно влияют на людей, если их используют для поддержания связи с важными для человека людьми. В то же время простое чтение статей или просмотр видеороликов может негативно влиять на пользователей. Поэтому FB решила сместить фокус с предоставления релевантного контента на социальное взаимодействие с другими пользователями.