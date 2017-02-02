Рекс Тиллерсон официально утвержден госсекретарем США

Сенат американского конгресса одобрил назначение Рекса Тиллерсона новым госсекретарем США. "За" было подано 56 голосов, "против" — 43, отмечает ТАСС. Reuters отмечает, что Тиллерсона утвердили в этой должности с минимальным перевесом за последние по крайней мере полвека. Новый глава американской дипломатии ранее работал руководителем нефтегазового гиганта Exxon Mobil и имел тесные деловые связи с Россией. В качестве кандидата в госсекретари он призывал к прагматичному сотрудничеству и открытому диалогу с РФ.

Позже Тиллерсон был приведен к присяге в Овальном кабинете Белого дома. Тиллерсон стал 69-м госсекретарем США. Приглашение стать руководителем американского внешнеполитического ведомства 64-летний топ-менеджер получил от нового президента США республиканца Дональда Трампа. Предшественником Тиллерсона на посту главы американской дипломатии был (с 2013 года) демократ Джон Керри.

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Выступая в январе в комитете по иностранным делам сената в качестве кандидата в госсекретари, Тиллерсон заявлял, что Вашингтону необходим "открытый и откровенный диалог" с Москвой. "Мы должны без прикрас видеть свои отношения с Россией. Россия на сегодняшний день представляет опасность, но не является непредсказуемой в продвижении собственных интересов", — утверждал он. По его мнению, союзники США по НАТО "справедливо встревожены вновь усиливающейся Россией".

При этом Тиллерсон указал, что произошло это на фоне отсутствия "американского лидерства": "Мы откручивали назад педали по обязательствам, взятым перед союзниками. Мы посылали слабые или смешанные сигналы, при которых "красные линии" превращались в зеленый свет. Мы не признавали того, что Россия думает не так, как мы".

Будущий госсекретарь призывал сенаторов к "открытому и откровенному" диалогу с Россией по поводу ее устремлений: "Где возможно сотрудничество с Россией в достижении общих интересов — таких, как ослабление глобальной угрозы терроризма, — нам следует рассматривать такие варианты. Где сохраняются важные разногласия, нам следует твердо стоять на страже интересов Америки и ее союзников".

В июне 2013 года на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин наградил Тиллерсона орденом Дружбы за "значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".

Санкции на пути сотрудничества

Как только стало известно о возможном назначении Тиллерсона госсекретарем, его кандидатуру раскритиковали демократы и некоторые республиканцы, заявившие, что у бизнесмена есть обширные "связи с Россией", поскольку Exxon Mobil вела совместные проекты с "Роснефтью", а Тиллерсон встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, как писала The Wall Street Journal, друзья и коллеги Тиллерсона говорят, что мало кто из граждан США ближе него общался с Путиным, с которым он знаком с тех пор, как представлял интересы Exxon в России во времена правления Бориса Ельцина.

В 2011 году Тиллерсон заключил сделку, предоставляющую Exxon доступ к российским арктическим ресурсам и позволяющую "Роснефти" инвестировать в концессии Exxon по всему миру. Корпорация Тиллерсона продолжала сотрудничество с "Роснефтью" и после введения санкций в 2014 году, но все же была вынуждена приостановить совместные проекты.