Рекорд: россиянин получил 450 млн долларов за картину Леонардо, когда-то проданную за 59 долларов

Полотно Леонардо да Винчи "Спаситель мира", принадлежавшее российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, стало самым дорогим предметом искусства, когда-либо ушедшим с молотка.

Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $450,3 млн, передает корреспондент "Интерфакса".

Произведение кисти Да Винчи стало самым дорогим предметом искусства, когда-либо продававшимся на аукционе. Шедевр, датированный приблизительно 1500 годом, входит в число менее 20 сохранившихся до наших дней работ итальянского художника.

Предыдущий владелец — российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев — приобрёл ее в 2013 году за $127,5 млн. Имя нового владельца картины не называется.

Редкое произведение искусства также в своё время было ошибочно принято за копию и продано за $59.