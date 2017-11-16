16.11.2017, 08:47

Рекорд: россиянин получил 450 млн долларов за картину Леонардо, когда-то проданную за 59 долларов

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Интерфакс
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Рекорд: россиянин получил 450 млн долларов за картину Леонардо, когда-то проданную за 59 долларов
maal: Leonardo di ser Piero

Полотно Леонардо да Винчи "Спаситель мира", принадлежавшее российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, стало самым дорогим предметом искусства, когда-либо ушедшим с молотка.

Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $450,3 млн, передает корреспондент "Интерфакса".

Произведение кисти Да Винчи стало самым дорогим предметом искусства, когда-либо продававшимся на аукционе. Шедевр, датированный приблизительно 1500 годом, входит в число менее 20 сохранившихся до наших дней работ итальянского художника.

Предыдущий владелец — российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев — приобрёл ее в 2013 году за $127,5 млн. Имя нового владельца картины не называется.

Редкое произведение искусства также в своё время было ошибочно принято за копию и продано за $59.

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