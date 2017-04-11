РЕКОНСТРУКЦИЯ: Ужасающие моменты теракта в Стокгольме

В пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, после чего врезался в витрину магазина и загорелся. В результате инцидента были ранены 15 прохожих.

Полиция подтвердила гибель четырех человек, из них трое скончались на месте преступления и один — позже в больнице.

На угнанном грузовике водитель проехал более 500 метров по самой многолюдной улице города, пытаясь ”задеть” максимальное количество пешеходов.



После инцидента в столице Швеции был задержан 39-летний этнический узбек, который, по мнению полиции, и управлял грузовиком в день теракта, пишет Deutsche Welle . Мужчина разделял идеи, пропагандируемые "Исламским государством", утверждают в полиции. Еще в 2014 году он подал запрос на получение убежища, однако в июне 2016 года Государственное миграционное управление Швеции вынесло отрицательный вердикт и приняло решение о его депортации.

После того, как полиция 24 февраля обнаружила, что мужчина не проживает по указанному им адресу, он был объявлен в розыск. Осуществить выдворение не удалось из-за того, что он пропал из поля зрения правоохранительных органов.