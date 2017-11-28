РЕКОНСТРУКЦИЯ: Перед исчезновением аргентинской подлодки вода вызвала короткое замыкание в ее батарее

Вода могла попасть в шноркель (устройство забора воздуха для работы двигателя под водой) аргентинской субмарины "Сан Хуан", исчезнувшей две недели назад, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби.

Он рассказал журналистам, что об этом сообщил капитан подводной лодки в один из последних сеансов связи. По его словам, вода попала в шноркель во время зарядки аккумуляторной батареи и вызвала короткое замыкание, после которого возник "пожар или дым без огня". Позже капитан сообщил, что проблема устранена.

"Они должны были изолировать эту батарею и следовать под водой в Мар-дель-Плата, используя другой аккумулятор", — сообщил Бальби.

Как сообщалось ранее, одновременно с исчезновением подлодки на юге Атлантического океана был зафиксирован "аномальный, однократный, короткий, сильный, неядерного происхождения взрыв". Пока неясно, имел ли он отношения к субмарине.

Как сообщил представитель ВМС Аргентины, запаса воздухе на "Сан Хуане" хватило бы на 7-10 дней при условии, что корабль не всплывал на поверхность и не был поврежден. При этом связи с экипажем нет уже две недели — с 15-го ноября.

На борту субмарины находится 44 члена экипажа.

В поисках подлодки принимают участие несколько стран, в том числе США и Россия.