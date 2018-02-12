РЕКОНСТРУКЦИЯ: Что произошло с самолетом Ан-148 через несколько минут после взлета?

Днем 11 февраля в Подмосковье сразу после вылета из аэропорта Домодедово разбился Ан-148 ”Саратовских авиалиний”. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Найдены оба ”черных ящика”, а источники СМИ в следственной группе и авиационные эксперты выдвигают самые разные версии случившегося.

Одна из главных версий — разрушение самолета в воздухе, пишет meduza.io. К этому мог привести взрыв на борту: например, теракт или взрыв двигателя из-за неполадок. Источники ”Коммерсанта” отмечают, что именно на этом борту Ростраснадзор в 2017 году выявил нарушения: масло в его двигателях заменялось в два раза реже, чем это необходимо. Те же источники вспоминают единственную до сих пор катастрофу Ан-148 в 2011 году. Тогда во время учебного полета экипаж значительно превысил максимальную скорость, так как датчики давали неверные показания. В пользу версии о разрушении самолета в воздухе говорит тот факт, что площадь разброса обломков составила около 30 гектаров.

Против версии о взрыве в воздухе говорят первые данные, полученные следствием. Источник РБК утверждает, что двигатели работали вплоть до столкновения с землей. Откуда получена эта информация, не уточняется, но первый найденный ”черный ящик” — это параметрический самописец, который как раз регистрирует сведения о системах самолета. Теракт считается маловероятным, так как следов взрывчатки не нашли. Большой разброс обломков сторонники этой версии объясняют так: самолет врезался в землю с полными баками топлива и произошел взрыв. Этот взрыв видно на записи с камер видеонаблюдения.

Так или иначе, но авиакатастрофа произошла так быстро, что пилоты не успели сообщить об этом. Самолет находился в воздухе всего несколько минут, экипаж получил разрешение на набор высоты и после этого перестал отвечать на запросы. Версия о том, что пилоты запросили аварийную посадку в Жуковском, не подтвердилась. На графике высоты полета (голубая кривая на снимке), полученного flightradar24, видно, что Ан-148 постепенно поднимался, затем ненадолго снизился, выровнялся и после этого упал.

Самолет не прошел противообледенительную обработку. Все предполетные процедуры были выполнены, но командир экипажа Валерий Губанов по неизвестным пока причинам отказался от специальной обработки на земле. При этом у Ан-148 есть система обогрева корпуса, а летчики отмечают, что при обледенении самолет не успел бы набрать высоту, сразу завалившись набок (борт ”Саратовский авиалиний” поднялся почти до двух километров). В СК отмечают, что тяжелые погодные условия остаются в числе приоритетных версий авиакатастрофы.

Версия о столкновении с вертолетом полностью исключена. После обнаружения на месте падения почтовых упаковок, ”Интерфакс” со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Ан-148 мог столкнуться с вертолетом ”Почты России”. Эту версию полностью опровергли в МЧС, а ”Почта России” объяснила, что на борту Ан-148 был мешок с открытками.

Производство Ан-148 в любом случае под вопросом. В Воронеже собирают два последних борта, а новых заказов пока нет. Пять самолетов было у ”Саратовских авиалиний”, еще шесть — у президентского летного отряда ”Россия” и четыре — у компании ”Ангара”. Их полеты в России не запрещены.