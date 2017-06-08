Рэкет, контрабанда, крышевание: в США судят крупнейшую "русскую" ОПГ

В США предъявили обвинения членам разветвленной преступной группировки во главе с Ражденом Шулая, которого федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка считает вором в законе.



Прокуроры называют группировку "русским криминальным синдикатом", хотя в ней выходцы из разных республик бывшего Советского Союза, в основном из Грузии.



Они обвиняются в сговоре с целью заказного убийства, вымогательстве, грабежах, мошенничестве, содержании подпольных игорных домов и клубов, торговле ворованными сигаретами и другим товаром, хищении пяти тонн шоколадных конфет, сбыте наркотиков, попытке обмана казино с помощью компьютерных приложений и других преступлениях.

Это самая большая постсоветская ОПГ, когда-либо разоблаченная в США.



Ее главным подразделением является организация, возглавляемая 40-летним Шулая (он же Брат, он же Рома) и 37-летним Зурабом Джанашвили, или Зурой. По ее делу проходят 27 человек, 24 из них уже арестованы, в основном в Нью-Йорке.



Двое фигурантов — 26-летний Николоз Джикия и 25-летний Бакаи Марат-Улу — проходят по смежному делу о сговоре с целью заказного убийства, незаконной торговле оружием и незаконной продаже оружия лицу, имеющему судимость.



Осведомитель



Этим двум обвиняемым грозит самый суровый приговор, вплоть до пожизненного, хотя практически все, что они согласились сделать, было предложено им тайным осведомителем ФБР, который закодирован в судебных документах как CS-1 (от confidential source — конфиденциальный источник).



Всего в расследовании, которое началось в 2014 году, были задействованы три осведомителя, хотя львиную долю работы выполнил CS-1.



По словам прокуратуры, это бывший деятель русской оргпреступности, арестованный в прошлом в США по делу о попытке заказного убийства и отсидевший около шести лет. После освобождения этот человек стал помогать правосудию и работает платным осведомителем ФБР. В спецслужбе говорят, что довольны его работой.



19 ноября 2015 года Джикия и Марат-Улу якобы продали ему в Бруклине за 600 долларов револьвер марки Ruger Service Six 38-го калибра, хотя знали, что у него есть судимость и, соответственно, нет права на владение оружием.



Не далее как на прошлой неделе Джикия и Марат-Улу якобы продали агенту CS-1 за 500 долларов пистолет фирмы Hi-Point Firearms 45-го калибра.



По словам следователя ФБР Брюса Турпина, Марат-Улу и пять его партнеров могли доставать пистолеты и полуавтоматические винтовки, за которые они просили у осведомителя по 500 и тысяче долларов соответственно, а также килограммы героина.



ФБР записало разговор, в котором Марат-Улу поведал CS-1, что в прошлом его брали под Чикаго за устройство, считывавшее данные кредитных карт для дальнейшей их подделки.



Заказное убийство



31 мая 2017 года осведомитель встретился с друзьями у 45-й улицы Манхэттена и предложил им ограбить и убить своего бизнес-партнера, на чьем складе в Нью-Джерси стоят фуры, набитые контрабандными сигаретами, то есть незаконно привезенными из штатов, в которых они облагаются меньшими налогами, чем в Нью-Йорке.



Стоимость контрабандного товара, по словам CS-1, составляла полтора миллиона долларов. Он предложил расплатиться с убийцами частью выручки от продажи похищенных сигарет.



По словам прокуроров, те согласились, а Марат-Улу якобы вызвался выстрелить первым.

Остаток разговора был посвящен обсуждению того, как избавиться от трупа. Джикия якобы предложил растворить его в кислоте, а Марат-Улу якобы выдвинул идею полить его известью и закопать, обещав, что через год и волосинки не останется.



Напоследок осведомитель вручил каждому задаток в тысячу долларов.



По другому смежному делу проходят Алекс и Стивен Фишманы и Констанин Мельник, которым неутомимый CS-1 продал 15 коробок (в каждой из которых 60 блоков) якобы ворованных сигарет и взамен якобы получил от Стивена Фишмана более 42 тысяч долларов в пластиковом пакете. Сигареты были куплены в целях перепродажи.



Пакет с деньгами осведомитель немедленно отдал сотрудникам ФБР.



Этой троице грозит срок до 5 лет и штраф до 250 тысяч долларов.



48-летнему Сергею Гиндинову, против которого возбуждено индивидуальное дело, с другой стороны, грозит до 40 лет тюрьмы, поскольку ему инкриминируется сговор с целью продажи товарного количества кокаина.



Обвинительное заключение по самому большому из смежных дел занимает 33 страницы.

Группировка Шулая орудовала в основном в Нью-Йорке, но действовала и в Нью-Джерси, Пенсильвании, Флориде и Неваде, а также за границей.



Ее члены поддерживали тесные связи со своими людьми в Грузии, на Украине и в Российской Федерации, регулярно посещали их и переводили туда нажитое преступной деятельностью.



Группировка содержала нелегальные игорные притоны и якобы вымогала карточные долги.

Она также обвиняется в хищении личных данных и аферах с кредитками. Как утверждает прокуратура, преступники якобы использовали состоящую в группировке женщину для того, чтобы завлекать жертв и потом их грабить.



Судебные документы обвиняют фигурантов дела в "крышевании" торговых точек, продаже краденого и изготовлении фальшивых документов.



В общей сложности по всем указанным делам арестованы 33 человека. ФБР продолжает охотиться за остальными.