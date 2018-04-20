20.04.2018, 17:06

Рейтинг Путина упал после выборов. Почему?

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bbcrussian.com
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Президенту России Владимиру Путину доверяет меньше половины россиян, а за месяц, прошедший после президентских выборов, рейтинг упал на семь процентных пунктов, следует из опроса ВЦИОМ. Это произошло после трагедии в Кемерово, "мусорных" протестов, падения курса рубля и западных санкций, но социологи называют колебания рейтинга традиционными.

Как следует из опроса ВЦИОМ, за неделю до выборов о своем доверии к президенту говорили 53,4% россиян. Затем этот показатель поднялся еще выше — до рекордных в 2018 году 55,4%. Однако после дня голосования рейтинг доверия падал на 1,5-2 процентных пункта еженедельно и к апрелю опустился до 48,4% (данные опроса ВЦИОМ-"Спутник" от 15 апреля 2018 года, опрошена тысяча респондентов в 80 регионах).

Интересно, что у других политиков, доверие к которым отслеживает ВЦИОМ, падение было не таким заметным. У главы минобороны Сергея Шойгу рейтинг после выборов рос и незначительно опустился в последнюю неделю. Рейтинг рос и у министра иностранных дел Сергея Лаврова. Глава правительства Дмитрий Медведев за месяц с выборов улучшил свои показатели доверия с 9,8% до 10,7%.

Падение рейтинга Путина, хоть и не такое серьезное, зафиксировал и Фонд общественное мнение (ФОМ). По его данным, число тех, кто "безусловно доверяет" президенту, с марта до середины апреля упало с 43% до 41%. В свою очередь количество тех, кто готов проголосовать за Путина, упало с 66% до 64%.

На прошедших выборах президент одержал победу с рекордным в новейшей истории России результатом в 76,69%.

Опрошенные Русской службы Би-би-си эксперты и политологи назвали разные причины падения рейтинга президента.

1. Пожар, мусор и санкции

Несмотря на то, что снижение рейтинга ожидалось социологами, скорость этого падения заставляет обратить на себя внимание, признает глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

На изменение отношения россиян к президенту повлиял пожар в Кемерово в конце марта, который унес жизни 60 человек, говорит Федоров: это переключило внимание людей с позитивной повестки кампании на внутренние проблемы.

Политолог Глеб Павловский отмечает, что президент в последний месяц "запаздывал" с реакцией на главные скандалы — митинги против свалок в Подмосковье, думский скандал вокруг домогательств депутата Леонида Слуцкого, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Именно поздняя реакция также могла повлиять на доверие к президенту.

Важно и то, что негативная реакция появляется среди тех людей, которых принято называть "путинским большинством".

"Наиболее чувствительные удары по власти наносили люди, которые к нему (путинскому большинству — Русская служба Би-би-си) относятся. Это и глава Серпуховского района, который пошел на смелый и опасный шаг и пожаловался на кремлевское начальство. Это и организатор кемеровских протестов, потерявший детей Игорь Востриков. Все эти люди — искренние путинисты. Но Путин их страшно огорчил, и видимо не только их, а какую-то значительную часть людей в составе собственной коалиции", — объясняет Павловский.

Еще одной важной причиной разочарования стали и проблемы в экономике, вызванные новыми санкциями, говорит политолог Консантин Калачев. "Уже есть ухудшение. Есть угроза роста цен, уже выросли цены на бензин", — перечисляет он. По его словам, если бы после выборов курс рубля вернулся к ситуации до 2014 года, то и рейтинг Путина бы вырос и достиг бы максимума.

Наконец, на уровень доверия к президенту могла повлиять его публичная позиция в противостоянии с Западом, говорил Федоров "Ведомостям". Путин ведет себя очень сдержанно, а позиция России — оборонительная, что также может сказаться на доверии к президенту.

2. Традиционный отскок

Глава "Левада-центра", социолог Лев Гудков отмечает, что падение рейтинга после выборов — закономерное явление. "Идет электоральная мобилизация, резко повышаются надежды. Они связаны с обещаниями блага, светлого будущего и прочего. Эти иллюзии обычно быстро исчезают. Все электоральные кампании сопровождаются короткими всплесками массового оптимизма, но потом все возвращается к обычному уровню", — говорит Гудков.

Такого же объяснения придерживается и гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. В разговоре с "Ведомостями" он объяснил, что многие жители включаются в политику только во время выборной кампании, "поэтому процесс снижения уровня доверия привычный".

Правда, после прошлых президентских выборов такой тенденции не наблюдалось. В 2012 году социологи фиксировали рост рейтинга Путина в течение еще пяти недель после выборов. Тогда с 11 марта по 8 апреля он поднялся с 52,8% до 58,1% , и лишь потом начал снижаться.

Снижение рейтинга доверия за последний месяц — это падение до обычного нормального состояния, полагает политконсультант Константин Калачев. "Пик пришелся на последнюю неделю перед выборами. Понятно, что по ходу выборов вся пропаганда работает на накачку рейтинга главного кандидата. Людям дают привлекательный образ будущего, это приводит к экспансии социального оптимизма", — говорит эксперт.

Кроме того, сами выборы проходили в атмосфере праздника и фестиваля, продолжает Калачев. Если рассматривать рейтинг как волну, то выборы — это пик: "Когда не происходит моментального чуда, волна идет на спад".

"Перед выборами идет накачка рейтинга, есть форматы привлечения внимания к президенту. Это поднимает рейтинг, но это искусственная мобилизация", — согласен политолог Глеб Павловский.

3. Колебания в пределах погрешности

Снижение, которое зафиксировал ВЦИОМ, может и вовсе относиться к допустимой погрешности, полагает глава "Левада-центра" Гудков. По его словам, 7% — это чуть больше допустимой статистической ошибки. Колебания в пределах 3-4% вообще таковыми не считаются, поясняет социолог.

"Наверное, события в Кемерово и некоторый страх перед обострением конфронтации с Западом сыграли свою роль. Но чтобы понять, случайное ли это колебание, нормальный спад, эффект демобилизации после выборов или устойчивый тренд на падение доверия, нужно еще несколько замеров", — констатирует Гудков.

На данный момент нельзя точно определить, чем именно объясняется снижение, признает Павловский. "Сложно сказать, что это — отскок от завышенной цифры или новое место Путина после выборов", — говорит эксперт.

По словам Федорова, беспокоиться Путину не о чем — доверие к нему не падает ниже 45% и рейтинг должен отыграть вверх. Кроме того, обратил внимание Федоров, чем больше президента в СМИ — тем выше уровень доверия.

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