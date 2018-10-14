14.10.2018, 17:55

Рейтинг партии Меркель упал до рекордно низкого уровня

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Deutsche Welle
EST
Angela Merkel
Angela MerkelFoto: John MacDougall, AFP

Согласно результатам опроса Sonntagstrend, за консервативный блок ХДС/ХСС готовы проголосовать всего 26 процентов избирателей. Это худший результат в истории партий.

Рейтинг правящего в Германии блока христианских партий упал до наиболее низкого показателя в его истории. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Sonntagstrend, подготовленного институтом Emnid для газеты Bild am Sonntag и опубликованные в воскресенье, 14 октября.

Если бы выборы в бундестаг состоялись сейчас, то за партию канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) Христианско-демократический союз (ХДС) и ее партнера — баварский Христианско-социальный союз (ХСС) — проголосовали бы 26 процентов опрошенных избирателей. Это на один процентный пункт меньше по сравнению с показателем предыдущей недели.

"Зеленые" догнали социал-демократов

Второе место рейтинга теперь делят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) состоящая в "большой коалиции" с блоком ХДС/ХСС, и "Союз-90"/"Зеленые". Обе партии поддерживают по 17 процентов избирателей. При этом показатель социал-демократов по сравнению с прошлой неделей остался неизменным, а рейтинг "зеленых" вырос на один процентный пункт, что стало их лучшим показателем за прошедшие семь лет.

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) потеряла один процентный пункт, ее поддерживают 15 процентов избирателей. Рейтинг Левой партии вырос на один процентный пункт до 11 процентов. Показатель Свободной демократической партии (СвДП) остался неизменным — 9 процентов. Остальные партии набрали в сумме около пяти процентов голосов респондентов.

Репрезентативный опрос проводился 4-10 октября, в нем участвовали 1899 человек.

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