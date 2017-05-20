Рейтинг одобрения Трампа опустился до рекордно низких значений

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента среди американцев опустился до самых низких значений со дня инаугурации, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Ipsos и агентством Рейтер.



Опрос, который проводился с 14 по 18 мая, показал, что 38% американцев подерживают деятельность Трампа, тогда как 56% респондентов выразили недовольство работой президента. Еще 6% опрошенных сказали, что затрудняются с ответом.



По данным социологов, только 14% респондентов, назвавших себя демократами, заявили о поддержке Трампа, тогда как 77% опрошенных, назвавшихся республиканцами, сказали, что поддерживают президента.

Снижение рейтинга одобрения деятельности Трампа до рекордно низких значений произошло на фоне череды публикаций в СМИ, обвиняющих Трампа в связях сотрудников его предвыборного штаба с Россией, и попыток Белого дома ответить на эти обвинения.



В начале этой недели газета Washington Post сообщила, что Трамп поделился "особо секретной информацией", когда встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Согласно Washington Post, уровень секретности предоставленных России сведений настолько высок, что такие данные не были предоставлены даже союзникам США.



Позже Трамп заявил, что имеет полное право делиться конфиденциальной информацией с Россией, чтобы бороться с "Исламским государством". Американский президент объяснил, что хотел бы помочь России, чтобы та усилила борьбу с "Исламским государством" и терроризмом в Сирии.



В пятницу американские СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что президент США Дональд Трамп сказал российским официальным лицам о том, что, уволив "свихнувшегося" директора ФБР Джеймса Коми, он почувствовал, "как гора упала с плеч".



Кроме того, в пятницу издание Washington Post сообщило, что один из действующих высокопоставленных сотрудников администрации Трампа "стал представлять интерес" для текущего расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США.



Газета цитирует анонимный источник, знакомый с ходом расследования, который заявил, что речь идет о "близкой к президенту" персоне. Белый дом отрицает наличие сговора между сотрудниками предвыборного штаба Трампа и "агентами другого государства". Трамп неоднократно называл все обвинения фальшивками, а само расследование предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США — "фарсом на деньги налогоплательщиков".