Рейтинг Макрона достиг очередного минимума

В настоящий момент деятельность президента Франции, согласно результатам исследования, одобряют только 34% жителей страны (в конце июля такой точки зрения придерживались 39% французов). При этом 66% граждан, как уточнили в Ifop, напротив заявили о своем недовольстве работой главы государства.

Подобные показатели, как замечает Le Journal du dimanche, являются самыми низкими с начала пребывания Макрона у власти. Лето, как также подчеркивает издание, — не сезон для нынешнего президента Франции — в этот период, как напоминает газета, рейтинг главы государства падает. Например, в прошлом году популярность Макрона с июня по август снизилась с 64% до 40%. Впоследствии доверие к себе избирателей политик вернул, но, спустя год, процент поддерживающих президента снова стал снижаться: с января по август 2018 года рейтинг Макрона упал на 16 процентных пунктов.