26.08.2018, 21:55

Рейтинг Макрона достиг очередного минимума

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РБК
EST
Emmanuel Macron
Emmanuel MacronFoto: Blondet Eliot-POOL/SIPA

Рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона снижается уже четвертый месяц подряд. В августе он в очередной раз упал до рекордно низкого уровня, выяснили специалисты французского института изучения общественного мнения Ifop (опрос был проведен специально для издания Le Journal du dimanche).

В настоящий момент деятельность президента Франции, согласно результатам исследования, одобряют только 34% жителей страны (в конце июля такой точки зрения придерживались 39% французов). При этом 66% граждан, как уточнили в Ifop, напротив заявили о своем недовольстве работой главы государства.

Подобные показатели, как замечает Le Journal du dimanche, являются самыми низкими с начала пребывания Макрона у власти. Лето, как также подчеркивает издание, — не сезон для нынешнего президента Франции — в этот период, как напоминает газета, рейтинг главы государства падает. Например, в прошлом году популярность Макрона с июня по август снизилась с 64% до 40%. Впоследствии доверие к себе избирателей политик вернул, но, спустя год, процент поддерживающих президента снова стал снижаться: с января по август 2018 года рейтинг Макрона упал на 16 процентных пунктов.

Сейчас президент Франции, как замечает издание, менее популярен, чем его предшественник Николя Саркози в этот же период. Кроме того, французы, как выяснили социологи, больше одобряют работу премьер-министра страны Эдуара Филиппа. Об этом в августе заявили 40% респондентов (по сравнению с июлем рейтинг руководителя правительства Франции снизился только на 1 процентный пункт), о неодобрении его деятельности сообщили только 58% опрошенных. Таким образом, разрыв рейтингов Макрона и Филиппа, как замечает Le Journal du dimanche, продолжает расти.

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