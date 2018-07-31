31.07.2018, 19:35

Рейтинг "Единой России" упал до уровня 2011 года

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Deutsche Welle
EST
Ühtse Venemaa pooldajate meeleavaldus Moskvas
Ühtse Venemaa pooldajate meeleavaldus MoskvasFoto: DMITRY SEREBRYAKOV, AFP/Scanpix

Рейтинг партии "Единая Россия" по состоянию на 22 июля снизился за неделю на 1,5 процентных пункта и составил 37,1 процента. Об этом во вторник, 31 июля, сообщил ВЦИОМ, опубликовав данные традиционного опроса о том, за какую партию проголосовали бы россияне, если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы.

Согласно сведениям, размещенным на сайте ВЦИОМ, еще 14 января рейтинг партии составлял 53,2 процента. Таким образом, за полгода единороссы потеряли 16 процентных пунктов. Резкое снижение фиксируется с 24 июня 2018 года и, как указывает информационный портал "Медуза", возможно, связано с поддержкой депутатами от партии власти законопроектов об увеличении НДС и повышении пенсионного возраста, вызывающих негативную реакцию в российском обществе.

Минимальный показатель "Единой России" за все время существования партии был зафиксирован 25 декабря 2011 года. Тогда, на фоне протестов против фальсификаций результатов выборов в Госдуму, рейтинг партии составил 34,4 процента.

На фоне падения рейтинга правящей партии ВЦИОМ зафиксировал положительную динамику коммунистов, активно выступающих против пенсионной реформы. За последние две недели рейтинг КПРФ прибавил почти 2 процентных пункта и составляет сегодня 15,5 процента.

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