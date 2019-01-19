19.01.2019, 09:30

Рейтинг доверия Путину упал до исторического минимума

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Deutsche Welle
EST
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал до рекордного минимума с 2006 года: в настоящее время ему доверяют лишь 33,4 процента россиян. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу, 18 января, результаты опроса, проведенного социологическим центром ВЦИОМ.

По данным социологов, работу президента сейчас одобряют 62,1 процента россиян, а работу премьер-министра и правительства — 35 и 39,5 процента соответственно.

Между тем, согласно другому опросу, проведенному Фондом "Общественное мнение" (ФОМ), более половины россиян (54 процента) сообщили, что действия властей в последний месяц вызывали у них недовольство или возмущение.

Еще 70 процентов опрошенных сказали, что за последний месяц слышали от окружающих критические высказывания в адрес российских властей. Это максимальное значение с 2013 года, следует из материалов ФОМ.

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