Рейтинг доверия Путину упал до исторического минимума

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал до рекордного минимума с 2006 года: в настоящее время ему доверяют лишь 33,4 процента россиян. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу, 18 января, результаты опроса, проведенного социологическим центром ВЦИОМ.
По данным социологов, работу президента сейчас одобряют 62,1 процента россиян, а работу премьер-министра и правительства — 35 и 39,5 процента соответственно.
Между тем, согласно другому опросу, проведенному Фондом "Общественное мнение" (ФОМ), более половины россиян (54 процента) сообщили, что действия властей в последний месяц вызывали у них недовольство или возмущение.
Еще 70 процентов опрошенных сказали, что за последний месяц слышали от окружающих критические высказывания в адрес российских властей. Это максимальное значение с 2013 года, следует из материалов ФОМ.
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