Рейтинг доверия Путину упал до исторического минимума

По данным социологов, работу президента сейчас одобряют 62,1 процента россиян, а работу премьер-министра и правительства — 35 и 39,5 процента соответственно.

Между тем, согласно другому опросу, проведенному Фондом "Общественное мнение" (ФОМ), более половины россиян (54 процента) сообщили, что действия властей в последний месяц вызывали у них недовольство или возмущение.

Еще 70 процентов опрошенных сказали, что за последний месяц слышали от окружающих критические высказывания в адрес российских властей. Это максимальное значение с 2013 года, следует из материалов ФОМ.