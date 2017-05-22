Ребро Николая Чудотворца вызвало ажиотаж в Москве, хотя его мощи есть в других местах в РФ

С утра 22 мая в московском храме Христа Спасителя открыли допуск граждан к мощам Николая Чудотворца, доставленным сюда в специальном ковчеге из итальянского города Бари. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил о десятках тысяч людей, выстроившихся в гигантскую очередь к ребру святителя.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, за первые четыре часа с 13:00 до 17:00 мск мощам поклонились более 10 тысяч человек.

Количество верующих, посещающих храм, можно подсчитать после прохода их через рамки металлоискателей, установленных при входе в церковь.

Патриарх уверен, что Николай Угодник ответит паломникам на молитвы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уверен, что пребывание святыни укрепит веру народа, а Николай Чудотворец ответит на молитвы верующих.

"Святитель Николай не может не отвечать на эти молитвы, потому что эти молитвы сопровождаются хоть и небольшим, но реальным подвигом", — сказал патриарх в понедельник на приеме в Москве после богослужения в честь дня перенесения мощей святого Николая.

Обращаясь к духовенству, он отметил, что тысячи людей готовы стоять часами, только чтобы прикоснуться к святыне.

"Люди отставляют в сторону все свои попечения. Обычно человек 90 с лишним процентов времени отдает либо достижению неких своих жизненных целей, либо развлечению, либо отдыху. Молитве современный человек уделяет мало времени. Если у кого-то хватает сил семь или восемь или больше часов стоять на улице, и в жару, и в холод, и под дождем, и под ясным небом, это свидетельствует об очень сильной вере людей. А Господь нам отвечает именно в ответ на нашу веру", — сказал патриарх (цитата по "Интерфаксу").

"Я уверен, что святитель и чудотворец Николай многим ответит. И, наверное, будут многие обращаться и в этот храм и говорить о том, что произошло в результате их молитвы перед мощами святителя и чудотворца Николая", — добавил патриарх Кирилл.

Массовое паломничество, по словам патриарха, сегодня происходит в России "не потому, что мы особенные", а потому, что "у нас особенный исторический опыт XX века".

"Мы прошли через годы страшных гонений кровавых, мы прошли через годы тотального господствующего атеизма, когда нам говорили, что без Бога можно построить справедливое процветающее общество. И именно потому, что этого не удалось достичь и сделать, наш народ стал понимать, что без Бога не может быть достигнуто ни подлинных земных целей, никакого правильного общественного устройства, никакой подлинной справедливости. Потому что если нет Бога, то и не может быть правды и справедливости", — сказал патриарх.

Другие части тела святого доступны без очередей

Между тем мощи одного из самых почитаемых христианами святых постоянно хранятся в ряде храмов и монастырей Москвы и ближайшего Подмосковья, где верующие могут приложиться к ним без всяких очередей.

Частички мощей Николая Чудотворца имеются в Свято-Даниловском и Николо-Угрешском монастырях, храме Святителя Николая в Котельниках, храме Спаса Нерукотворного в Сетуни и храме Богоявления Господня в Химках, перечисляет сетевое издание "Фома".

Также частицам мощей этого святого можно поклониться в храме Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, храме Всех Святых на Кулишках, храме Архангела Михаила в Тропарево и храме Святителя Николая на Трех Горках, добавляет сайт "Открытой России".

Помимо этого, в России небольшая частица мощей Николая Чудотворца есть в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре в Екатеринбурге.

Вероятно, нынешний наплыв граждан в ХХС вызван тем, что в Россию впервые привезли извлеченное из раки в Бари девятое ребро святителя, которое находится прямо возле сердца, а в христианской традиции сердце рассматривается как место сосредоточения веры.

Также уникальность события в том, что это первый случай за 930 лет, когда мощи Николая Чудотворца покинут пределы папской базилики в Бари. При этом во время пребывания этой святыни в РФ православные верующие фактически окажутся ближе к ним, нежели католики: в Бари мощи святого почти тысячу лет хранятся под мраморной плитой весом более 30 тонн.

До 12 июля ковчег с ребром будет находится в ХХС, а с 13 июля по 28 июля — в Санкт-Петербурге.

В 2012 году в Россию привозили частицу мощей Николая Чудотворца, но из другого места. Этот фрагмент реликвии был взят из левой большой берцовой кости мощей святителя, хранящихся в Венеции.

Николай Чудотворец, которого в России также называют Николаем Угодником, согласно житию, родился в Малой Азии в III веке в греческой колонии Патара в римской провинции Ликия. Еще при жизни он прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и избавитель от "напрасной смерти".

Считается, что, прикоснувшись к его мощам, можно избавиться практически от любой болезни. Как отмечают священнослужители, поклоняющиеся мощам просят о самом разном — здоровье, исцелении, избавлении от неприятностей, удаче в делах и многом другом.