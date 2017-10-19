Реакция российских политиков на решение Собчак выдвигаться в президенты

Выдвижение кандидатуры Ксении Собчак на выборах президента РФ поможет россиянам понять суть выборов, мобилизует протестный электорат, оживит кампанию или поднимет явку — так реагируют политики на заявление телеведущей.

Решение телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах президента России в 2018 году нельзя считать неожиданным. Сплетни и пересуды об этом ходили давно. Но когда ожидаемое случилось, оно вызвало самые разнообразные реакции среди российских политиков — от одобрения в рядах непарламентской оппозиции до оскорблений и хамства в ЛДПР.

Ходорковский и Хакамада — за Собчак

По мнению Михаила Ходорковского, участие Собчак поможет российским избирателям понять суть происходящего на выборах в России, суть "выборов без выбора", — написал Ходорковский в Twitter.

В свою очередь, Ирина Хакамада, участвовавшая в выборах президента 2004 года, одобрила решение Ксении Собчак выдвинуться кандидатом в президенты. В условиях, когда оппозиционер Алексей Навальный не имеет возможности выдвинуть свою кандидатуру, "опять сидеть дома и ничего не делать — значит, никто не увидит, что представляет собой протест", — заявила она в эфире телеканала "Дождь".

Голосование за Собчак в случае ее выдвижения будет протестным, и ее основной электорат находится в крупных городах. При этом ее выдвижение "не отбирает и не прибавляет" голосов, которые иначе были бы отданы за других кандидатов, кроме "микроскопического" количества голосов лидера "Яблока" Григория Явлинского, считает Хакамада.

Явлинский: Собчак — это Прохоров-2018

Председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов также приветствовал решение Ксении Собчак участвовать в выборах президента. По мнению Касьянова, выдвижение Собчак пока рано считать оттягиванием голосов у других оппозиционных кандидатов. "У нас на оппозиционном фланге не так много потенциальных кандидатов, и нет ни одного, кто мог бы выдвигаться без сбора подписей", — сказал он.

По словам Касьянова, еще рано говорить о поддержке ПАРНАСом кандидатуры Собчак. "Мы не знакомы ни с намерениями, ни с программой, ни с ее ожиданиями, это разговор будущего", — заявил политик "Интерфакс".

Председатель федерального политкомитета "Яблока" Григорий Явлинский сравнил намерение Ксении Собчак участвовать в выборах президента РФ с выдвижением бизнесмена Михаила Прохорова в 2012 году. "Прохоров — 2018. Понятно — откуда появился, понятно — куда денется после выборов. Те же грабли, только в профиль. Наступим?" — сказал Явлинский.

"Справедливая Россия": Собчак для оживления кампании

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов указал на бюрократические препоны для кандидатов-самовыдвиженцев. По его словам, недостаточно заявить о готовности участвовать в предвыборной борьбе, надо пройти известные процедуры, в частности, собрать инициативную группу, подписи в свою поддержку, пройти регистрацию.

В "Справедливой России" считают, что участие Собчак в президентских выборах оживит избирательную кампанию. "Власть засушила политический процесс до невозможности, и теперь столкнулись с апатией избирателя, поэтому нужно как-то оживить процесс, и появляются такие персонажи как Собчак", — сказал замглавы фракции "Справедливая Россия" в Думе Михаил Емельянов "Интерфаксу".

По его мнению, у Собчак есть шанс набрать значительное количество голосов, потому что у нее более 6 миллионов подписчиков в социальных сетях, что превышает число людей, которые голосовали за каждую из парламентских партий по отдельности. С другой стороны, "она достаточно убедительна для тех, кто считает, что Крым не наш, для либерально-компрадорского непатриотического спектра, убедительней Явлинского, Навального", полагает Емельянов.

КПРФ: Попытка дезориентировать протестного избирателя

В КПРФ намерение Ксении Собчак участвовать в выборах президента РФ в 2018 году воспринимают "с улыбкой" и не считают ее соперником, заявил первый вице-спикер Госдумы, первый зампредседателя ЦК КПРФ, руководитель Центрального штаба партии по выборам Иван Мельников.

По его словам, "на данный момент относиться к этой новости получается только с улыбкой, непонятно только с какой: ироничной или грустной". А секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов уверен, что "участие Собчак в выборной кампании — это "завлекуха" и попытка дезориентировать протестного либерального избирателя".

Жириновский: Задача Собчак — "опустить" других кандидатов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Ксения Собчак может оказаться "подставным кандидатом", задача которого — "оттянуть голоса на себя" и "опустить других кандидатов". Он также раскритиковал идею "разнообразить список кандидатов" за счет появления в нем женщины, предложив привлечь в качестве кандидата в президенты "трансвеститов и бомжей". По мнению Жириновского, у телеведущей и журналистки Собчак в политической сфере нет "необходимых знаний и опыта".

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев высказал мнение, что "выборы президента России с участием таких кандидатов как Собчак превращает избирательный процесс в шоу "Дом-3". По его словам, вовлечение Собчак в избирательную кампанию происходит с целью поднять интерес к выборам, поскольку этот интерес с каждым годом все ниже.