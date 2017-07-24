РБК: Россия снижает финансирование своих агентов влияния за рубежом

Россия тратит все меньше денег на финансирование институтов, работающих инструментами влияния Кремля за рубежом. Это выяснило агентство РБК, проанализировав данные бюджета.

Россия снижает расходы на окологосударственные институты, работающие инструментами влияния Кремля за рубежом. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает агентство РБК, проанализировав материалы в системе "Электронный бюджет".

В частности, если НКО "Российский совет по международным делам" получил в 2014 году бюджетных субсидий на 100,42 миллиона рублей, то в 2017 эта цифра составила 81,41 миллиона, а в 2019 предполагается выплатить организации 79,04 миллиона. Субсидии Фонду поддержки публичной дипломатии имени А. Горчакова также немного уменьшились — с 55,05 миллиона рублей в 2014 году до 52,59, которые предполагается выделить фонду в 2019 году.

Обе организации, помимо прочего, "осуществляют поддержку публичной дипломатии, содействие участию российских неправительственных организаций в международном сотрудничестве", "оказывают содействие" в проведении международных внешнеполитических исследований и подготовке специалистов в области внешней политики и регионоведения.

Чем они занимаются?

Созданный во времена президентства и по распоряжению Дмитрия Медведева Фонд Горчакова, как указано на сайте этой организации,содействует продвижению социальных программ России за рубежом, участвует в анализе "экономического и общественно-политического положения" страны, поддерживает русскоязычные СМИ за рубежом, продвигает демократию и права человека.

РСМД, среди учредителей которого значатся МИД, РАН и Минобрнауки, видит своей задачей "содействие процветанию России через интеграцию в глобальный мир".

В попечительские советы двух организаций входят глава МИД России Сергей Лавров и глава Сбербанка Герман Греф, а также олигархи Алишер Усманов, Михаил Прохоров, Вагит Алекперов. Объемы их финансирования формируются министерством иностранных дел РФ — главным распорядителем бюджетных средств по этому направлению.