РБК: Путин пойдет на президентские выборы как самовыдвиженец

Наиболее вероятный сценарий участия Владимира Путина в президентских выборах — это самовыдвижение. Такой вариант в Кремле рассматривается как приоритетный, рассказали источники РБК.

Владимир Путин, скорее всего, будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец, этот сценарий рассматривается в Кремле как приоритетный, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, подтвердили федеральный чиновник и еще один собеседник, близкий к Кремлю. Выдвижение от ”Единой России” маловероятно, уточнил один из близких к администрации президента источников РБК.

Путин имеет серьезную поддержку в обществе, она шире, чем поддержка ”Единой России”, и поэтому логично, что президент пойдет на выборы не от партии, а самостоятельно, говорит собеседник, близкий к Кремлю. Выдвижение от ”Единой России” вряд ли негативно скажется на результате Путина, но, поскольку он позиционирует себя в качестве президента всех россиян, сценарий самовыдвижения ”при широкой народной поддержке” действительно является приоритетным, соглашается федеральный чиновник в беседе с РБК.

Законодательством предусмотрены два варианта выдвижения — от политической партии и самовыдвижение. В 2000 и 2004 годах Путин шел на выборы в качестве самовыдвижения, в 2011-м — от ”Единой России”. О том, что партия выдвинет его своим кандидатом, было объявлено на съезде ”Единой России” 24 сентября — тогда Дмитрий Медведев отказался баллотироваться на второй срок, предложив выдвинуть Владимира Путина. Само выдвижение состоялось на съезде партии 27 ноября.

Обсуждение вариантов

Плюсы и минусы участия Путина в выборах как от партии, так и в качестве самовыдвиженца обсуждались на совещаниях с экспертами во внутриполитическом блоке Кремля. Большинство участников обсуждения склонились к тому, что самовыдвижение — это оптимальный вариант, рассказывает близкий к администрации президента источник РБК.

В ”Единой России” варианты выдвижения главы государства не обсуждаются, бесед с руководством партии на эту тему никто не вел, сказал РБК источник в партии власти. Участие Путина в выборах как самовыдвиженца было бы логичным, потому что глава государства старается не демонстрировать близость к ”Единой России”, а наоборот, ”показывает, что он президент для всех”, уточняет собеседник в партии.

Сам Путин своих предпочтений еще не высказывал, окончательное решение о выдвижении на президентский пост остается за ним, подчеркнул федеральный чиновник и два источника, близких к Кремлю. ”Об этом [формате выдвижения] речь еще не идет”, — заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее о том, что во внутриполитическом блоке администрации президента обсуждается сценарий участия Путина в выборах как самовыдвиженца, сообщала ”Газета.Ru”.

Широкая поддержка

Работу Путина одобряет большинство граждан во всех социально-демографических группах, особенно высока его поддержка среди женщин, представителей средних и высоких по доходам групп, жителей средних, малых городов и села и сторонников ”Единой России”, рассказал РБК гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

Согласно телефонному опросу ”Спутник”, который ВЦИОМ проводил 13–18 июня, деятельность Путина на посту президента одобряют 97% сторонников партии власти. Чуть менее высокий уровень одобрения среди сторонников КПРФ (73%), ЛДПР (76%), ”Справедливой России” (84%). Что касается сторонников непарламентских партий, то среди них деятельность Путина одобряют 68% опрошенных.

Если Путин примет решение баллотироваться как самовыдвиженец, то о своем участии в кампании он может объявить либо на ”Форуме действий” Общероссийского народного фронта (ОНФ), который традиционно проводится в конце года, либо на каком-то другом мероприятии ”в народном формате”, куда будут приглашены различные представители общественности — такие варианты рассматриваются, говорит источник, близкий к Кремлю. Может быть создан общественный штаб, который формально будет заниматься президентской кампанией, реальный же штаб — технологический — будет работать в администрации президента, уточнил федеральный чиновник.

Общественный штаб может быть создан на базе ОНФ как президентского движения, отметил собеседник, близкий к Кремлю. ”Единая Россия” как президентская партия, разумеется, поддержит Путина, поможет со сбором подписей, плюс его могут поддержать другие партии, которые не станут выдвигать своего кандидата, добавляет он. ”Если нам будет поставлена задача [создать штаб на базе ОНФ], то мы ее выполним. Мы — ​президентское движение и находимся в президентской повестке, всегда в состоянии штаба”, — заявил РБК глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Вопрос о штабах Путина и формате их работы не прорабатывался, это будет решаться после того, как со сценарием выдвижения определится президент, сказали РБК федеральный чиновник и собеседник, близкий к Кремлю.

Надпартийный кандидат

”Путин — надпартийный президент, арбитр, выражающий интересы носителей самых разных политических взглядов, лидер большинства. Идти самовыдвиженцем ему удобнее”, — пояснил РБК политолог Константин Калачев. Подобный способ выдвижения поможет легитимизации результата и демонстрации ”народной поддержки” курса президента и ”единства нации”, полагает эксперт. А сбор подписей в поддержку выдвижения станет важным мобилизующим фактором кампании.

Рейтинг ”Единой России” меньше президентского, но партия власти как дополнительный инструмент все равно сыграет свою роль в выборах, заключает эксперт.

Путин сбрасывает ”весь потенциальный балласт, который может ему помешать на выборах”, говорит РБК политолог Николай Миронов. По его мнению, самовыдвижение президента нанесет серьезный репутационный ущерб партии власти. ”Но такой вариант все же возможен. Основа системы — это президент, ради него в критической кризисной ситуации можно сделать крайними и ”медведей” [единороссов], и Медведева, если понадобится”, — считает собеседник РБК.

В 2011 году Путин шел от ”Единой России”, чтобы укрепить ее рейтинги в условиях массовых протестов, комментирует эксперт.

Выдвижение Путина от партии власти в 2011 году могло быть частью его пакетных договоренностей с Дмитрием Медведевым, полагает политолог Аббас Галлямов. ”Мол, ты возвращаешь мне кресло [главы государства], но я выдвигаюсь от ”Единой России” [с 2007 года партию власти возглавлял Путин, на съезде 24 сентября 2011 года ее возглавил Медведев], и в результате мы демонстрируем неразрывную связку”, — рассуждает эксперт. В обычной же ситуации выдвижение от ”Единой России” президенту не нужно, так как избиратели предпочитают видеть главу государства беспартийным, считает Галлямов.