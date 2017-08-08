Разыскиваемый Грузией Саакашвили оставил Польшу и объявился в Литве

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили приехал из Польши в Литву. Он принял участие в состоявшейся у здания посольства России в Вильнюсе акции протеста в связи с российской оккупацией земель Грузии в 2008 году.

Отвечая на вопрос агентства BNS, не будет ли он добиваться литовского гражданства, Михаил Саакашвили заявил, что не претендует на него, хотя и благодарен за такое предложение некоторых политиков Литвы.

"Я должен вернуть украинское гражданство, оно было отнято нелегально. Многие украинцы возмущены и почувствовали бы себя брошенными, если я за них не буду бороться", — сказал Саакашвили.

Рассмотреть такую возможность после того, как бывший президент Грузии был лишен украинского гражданства президентом Украины Петром Порошенко, предложил евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

На акции протеста около посольства РФ в Вильнюсе Саакашвили сообщил, что сейчас может путешествовать, поскольку у него имеется украинский паспорт, и пообещал защищать свои права на украинское гражданство в судах этой страны. Он добавил, что скоро уедет из Вильнюса.

На пикет помимо Саакашвили прибыли также бывший председатель Верховного Совета Литвы — Восстановительного Сейма Витаутас Ландсбергис и депутаты Сейма, сообщает литовский портал DELFI.

"Иногда кажется, что мы уже забываем о войне в Грузии — как и о том, что именно с нее началась та фаза реваншистского империализма России, которая длится до сих пор", — заявил один из организаторов акции депутат Сейма консерватор Мантас Адоменас. Он полагает, что 8 августа следует отмечать как День борьбы за свободу и государственность порабощенных Россией стран.

Ранее Саакашвили прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания. Политик показал журналистам украинский паспорт, с помощью которого он приехал в Польшу.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 годы. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он объявлен во внутригосударственный розыск.

4 августа Грузия через Интерпол обратилась к Польше после сообщений в СМИ о том, что разыскиваемый на родине бывший грузинский президент находится на территории Польши.

Служба безопасности Украины и погранслужба на границе с Польшей объявили план перехвата из-за предположения, что Саакашвили может попытаться вернуться на украинскую территорию. А Главная прокуратура Грузии направила в Польшу запрос "в связи с вопросом Михаила Саакашвили", сообщает РИА "Новости". Спустя несколько часов после получения запроса на экстрадицию из Польши в Грузию Саакашвили, он покинул территорию Польши.