Разведка: жена Ким Чен Ына родила лидеру КНДР третьего ребенка

В начале этого года у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и его жены, певицы Ли Соль Чжу, родился третий ребенок, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейскую разведку.

Представители Национальной службы разведки Южной Кореи в понедельник вечером, 28 августа, собрали специальный брифинг и объявили, что Ли Соль Чжу, по их данным, родила ребенка в феврале. Пол и имя ребенка неизвестны.

Слухи о беременности первой леди КНДР возникли в прошлом году, когда она в течение девяти месяцев не показывалась на публике. Предполагается, что двое старших детей Ким Чен Ына родились в 2010-м и 2013 годах. Американский баскетболист Деннис Родман во время визита в Пхеньян в 2013 году выяснил, что второй ребенок пары — девочка по имени Чжу-Э. При этом у мировой общественности нет никакой информации о первенце правителя Северной Кореи.

В Сеуле полагают, что у него могут быть еще две дочери от разных женщин. По некоторым данным, по приказу Ким Чен Ына его бывшая любовница и 11 ее коллег были расстреляны. Речь идет о музыкантах из ансамбля, в котором в свое время выступала Ли Соль Чжу.

О браке Ким Чен Ына и Ли Соль Чжу стало известно летом 2012 года. Предполагается, что они поженились в 2009 году. По мнению наблюдателей, под влиянием супруги Ким Чен Ын несколько смягчил требования к внешнему виду северокорейских женщин, разрешив им носить брючные костюмы, джинсы, черные колготки и каблуки, а также ездить на велосипеде.