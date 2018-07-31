31.07.2018, 07:40

Разведка США зафиксировала разработку новых ракет в КНДР

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bbcrussian.com
EST
Разведка США зафиксировала разработку новых ракет в КНДР
Foto: Handout, Reuters

КНДР может разрабатывать новые баллистические ракеты, несмотря на потепление отношений с США, сообщает Washington Post со ссылкой на новые американские разведданные.

Судя по снимкам со спутника, Пхеньян предположительно создает одну или две межконтинентальные баллистические ракеты на производственном комплексе неподалеку от Пхеньяна.

Как рассказали Washington Post источники, знакомые с данными разведки, производство ведется на том же заводе, где ранее уже изготавливались ракеты для последующих запусков.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на одного из американских чиновников, пока неясно, насколько далеко зашло производство.

В июне президлент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе исторической встречи договорились о денуклеаризации КНДР.
Однако соглашение подверглось критике многих экспертов за отсутствие в нем детально прописанных условий того, когда и как именно Пхеньян намерен начать сворачивать свою ядерную программу.

На прошлой неделе Трамп заявил, что очень доволен прогрессом, наметившимся в отношениях США с КНДР, и подчеркнул, что Пхеньян уже девять месяцев не проводит ядерных испытаний.

Также на прошлой неделе стало известно, что Северная Корея приступила к частичному демонтажу ракетного полигона на базе космодрома Сохэ на северо-западе страны.

Об этом сообщил американский аналитический центр 38 North, в распоряжении которого появились спутниковые фотографии, запечатлевшие активность на полигоне.

В Пхеньяне ранее утверждали, что космодром Сохэ предназначен для запусков спутников, а также для наземных испытаний ракетных двигателей.

Однако в Вашингтоне уверены, что с полигона осуществлялись тестовые запуски баллистических ракет.

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