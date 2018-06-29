29.06.2018, 21:40

Разведка США предупредила об угрозе космической войны с Китаем и Россией

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Gazeta.ru
EST
SpaceX Falcon 9
фото иллюстративноеFoto: Red Huber, AP

Разрушительная космическая война может вспыхнуть у США в "ближайшем будущем" с Китаем и Россией, которые близки к запуску на орбиту нового космического оружия, предупреждает начальник военной разведки США Роберт Эшли. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Эшли заявил, что Россия и Китай разрабатывают новое космическое оружие, которое будет готово в "ближайшем будущем". Он также сказал, что страны развивают "способность перехватывать спутники как с наземной, так и с космической позиций".

Ранее Wired рассказал о новой угрозе гонки вооружений. К числу причин нового противостояния издание причисляет решение президента США Дональда Трампа о создании космических войск, которые станут новой ветвью американской армии. Wired отмечает, что именно это обостряет "тихое и опасное" состязание между тремя державами, "последствия которого не понимает никто".

Если космос становится полем боевых действий, то необходимо понять, как высоки ставки. В материале говорится, что подготовка к "орбитальной войне" стала приоритетом США, однако более срочным вопросом является то, как ее предотвратить. Потребуются годы — в случае возможной российско-китайско-американской космической войны — прежде чем люди смогут восстановить группы орбитальных спутников.

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