Разведка Норвегии заявила об отработке Россией ударов по королевству

Глава военной разведывательной службы Норвегии Мортен Хага Лунде заявил, что российские воздушно-космические силы (ВКС) в 2017 году отрабатывали нанесение ударов по целям в Норвегии. Об этом пишет интернет-издание The Independent Barents Observer.

”Меньше года назад, 24 марта, российские бомбардировщики осуществили тактический полет в направлении сооружений ВРС в городе Вардё. Бомбардировщики отрабатывали наступательные действия, прежде чем вернуться на базы на территории Кольского полуострова”, — сказал Лунде.

По его словам, в операции участвовали девять самолетов. По данным норвежских военных, таких инцидентов в 2017 году было не менее трех. Так, в мае, по словам главы разведслужбы Норвегии, военные самолеты из России занимались отработкой нанесения ударов по технике и самолетам, которые участвовали в проходивших на территории страны международных учениях. Лунде заметил, что нарушений воздушного пространства Норвегии при этом не было.

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