Ратас познакомил своего словацкого коллегу с приоритетами председательства Эстонии

Сегодня премьер-министр Юри Ратас встретился в Братиславе со своим словацким коллегой Робертом Фицо, чтобы познакомить его с приоритетами председательства Эстонии в Совете Европейского союза и непосредственно от коллеги услышать о позициях Словакии по наиболее важным для Европейского союза вопросам. На встрече обсуждались также двусторонние отношения между Эстонией и Словакией и будущее ЕС.

По словам премьер-министра, между Эстонией и Словакией сложились хорошие двусторонние отношения, особенно в цифровой сфере. ”Мне приятно, что Словакия является конструктивным партнером для Эстонии в продвижении близких нам цифровых тем”, — сказал Ратас.

”Всего за полгода до начала председательства Эстонии Словакия передала свое председательство Мальте. Главные вызовы — как глобальные, так и континентальные — остались такими же”, — сказал премьер-министр Ратас и добавил, что свежий опыт Словакии в качестве председателя был для Эстонии особенно ценным.

Комментируя тему будущего Европы, Ратас сказал, что с состоявшегося во время председательства Словакии Братиславского саммита начался путь к восстановлению веры наших граждан в Европейский союз и его основные ценности, поскольку одобренная именно в Братиславе дорожная карта сосредоточилась на важных для граждан проблемах, таких как безопасность, экономический рост и миграция. ”После Братиславы лидеры Европейского союза подписали Римскую декларацию, демонстрирующую прочность ЕС и его желание сотрудничать”, — сказал Ратас.

”Главная задача Эстонии как председателя — сохранение единства и решимости ЕС”, — подчеркнул премьер-министр Ратас.

”В девизах председательства Эстонии отражается единство и равновесие. Сейчас Европа больше всего нуждается в единстве в словах и поступках, ценностях и мыслях. Мы должны найти точку равновесия между открытостью и приватностью, новыми и испытанными решениями, личными и общими интересами, создать мирное и свободное будущее для всей Европы и всех европейцев. Председательство Эстонии могло бы стать переломным пунктом для пессимизма и продемонстрировать гражданам, что Европа открыта, демократична, едина и смотрит в будущее”.

Обычно глава правительства будущей страны-председателя посещает ряд стран-членов Европейского союза, чтобы познакомить с приоритетами и программой председательства, а также обсудить возможности укрепления сотрудничества. В ходе данного визита премьер-министр Ратас посетит Словакию, Венгрию, Чехию, Словению и Румынию.