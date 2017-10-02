Расстрелы, репрессии и плачущие полицейские. Как российская пресса освещает события в Каталонии

В пользу независимости Каталонии от Испании в ходе прошедшего в воскресенье референдума высказались 2,02 миллиона местных жителей — 90 процентов от общего числа проголосовавших. Как освещает эти события российская пресса?

Эхо Москвы — о выходе из ЕС

Каталония не сможет остаться в Евросоюзе в случае одностороннего выхода из состава Испании. Власти ЕС имеют неформальные контакты с лидерами Каталонии. Евросоюз призывал к умеренности и отказу от конфронтации с Мадридом.

Кстати, до сих пор нет официальной реакции Брюсселя на результаты каталонского референдума.

Подробности — тут.

Дни.ру — о плачущих полицейских

Если Мадрид хотел убедить каталонцев не отделяться от Испании, то своими действиями в Барселоне добился прямо противоположного результата. Каталония все же проголосовала на референдуме, и 90% высказались за независимость. Испанское правительство избрало "мудрую" тактику — заявило, что референдума вовсе не было.

Плачущий каталонский полицейский стал одним из символов референдума, который все же был, несмотря на все старания и заявления властей в Мадриде. Плач местных стражей порядка — от бессилия: они не могли защитить своих земляков от тысяч бойцов с дубинками-"демократизаторами" и резиновыми пулями.

Читайте далее здесь.

Новостной фронт — о смерти на референдуме

Полиция Каталонии начала расследование гибели трех человек в здании в Сан-Марти (Барселона) на референдуме о независимости Каталонии 1 октября.

Напомним, что в день референдума о независимости Каталонии от силовых действий полиции, которые международные наблюдатели уже назвали ”немыслимым зверством”, пострадали более 1000 человек, среди них — старики и женщины.

Со стороны правоохранителей пострадали 33 человека.

Подробности смотрите тут.

О суде ”за бездействие”

Это же издание пишет, что суд города Льейда открыл производство против полиции Каталонии Mossos d`Esquadra по обвинению в бездействии в день референдума о независимости, сообщает издание El Periodico.

Сообщается, что ”в связи с возможным совершением преступления, которое заключается в неповиновении судебному решению, было открыто предварительное производство для определения обстоятельств и характера событий и причастных к ним лиц”.

Читайте подробнее.

АиФ — о последствиях

По оценке мадридского издания ABC, в случае отделения государственный долг Каталонии может вырасти до €265 млрд — это 124% от ВВП. Отделение от Испании также будет означать для Каталонии и выход из Евросоюза, а соответственно — из зоны евро.

Стать членом ЕС Каталонии вряд ли удастся. Согласно законодательству Евросоюза, вступление в сообщество должно быть одобрено единогласно всеми членами. А Испания уже заявила, что наложит вето. Также Каталония не сможет получить признание иностранных государств и международных организаций, как ООН.

Подробности — по этой ссылке.

Российская Газета — о критике Запада

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал журналистам результаты общенародного голосования по вопросу выхода из состава Испании в Каталонии. Он назвал происходящее в ней следствием политики Запада, о последствиях которой РФ предупреждала.

Слуцкий отметил, что происходящее в Каталонии является отчасти "следствием политики Запада в бывшей Югославии, именно тогда — в Косово — был открыт "ящик Пандоры".

Продолжение — тут.

BFM.ru — о полицейском насилии

По всем нормам права каталонский референдум не имел силы, но необычайно жесткая полицейская акция Мадрида заметно поменяла ситуацию.

Хотя крупные европейские страны, такие как Франция и Германия, по понятным причинам воздерживаются от заявлений, известно, что канцлер Германии Ангела Меркель позвонила испанскому премьер-министру Мариано Рахою, как только стало известно о числе пострадавших в ходе попытки проведения референдума. Их число приблизилось к пяти сотням, при этом около ста человек были ранены, некоторые серьезно.

Далее — здесь.

Лента.ру — о полицейском беспределе

Чтобы обезопасить местных жителей от произвола людей в погонах, организаторы голосования были вынуждены пойти на экспериментальные меры. Избиратель не был прикреплен к какому-либо участку, он лишь был отмечен в единой базе избирателей. После того как он получал бюллетень, его вычеркивали из списка, чтобы избежать повторного голосования. Для идентификации, кроме паспортных данных, использовался номер мобильного телефона.

Дальше.

Rambler.ru — о массовых репрессиях

Вопреки массовым репрессиям, организованным Мадридом, каталонцы все-таки провели плебисцит о независимости. Абсолютное большинство его участников высказались за отделение. К цифрам, передаваемым из Барселоны, есть серьезные вопросы. Но, как бы ни сложились отношения двух народов в дальнейшем, 1 октября действительно стал днем развода Испании и Каталонии. ”Сегодня никакого референдума не было”, — так описал ситуацию в Каталонии премьер-министр Испании Мариано Рахой в своем обращении к нации. Сами каталонцы считают иначе.

Далее — по ссылке.

Первый канал — о расстреле горожан

Горожан расстреливали резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. Пострадавших более 800. У кого множественные переломы, а у кого — сердечный приступ прямо во время штурма.

”Полицейские выбили дверь, все переломали! А нас они отшвыривали к стенам, кому-то сломали нос, не менее трех пострадавших”, — рассказал житель Каталонии.

Волна насилия прокатилась по всему региону — разгромлены четыре сотни участков. В Жироне каталонская полиция, отказавшаяся силой разгонять земляков, чуть было не подралась с гражданской гвардией. Порой каталонские офицеры и сами попадали под дубинки испанцев. Плакали от бессилия. Живым щитом граждан в воскресенье пытались закрыть даже пожарные.

Читайте всю статью тут.

Union News — о слезоточивом газе

Работники правоохранительных органов Испании якобы использовали против приверженцев референдума о независимости в Каталонии слезоточивый газ.

Испанские власти докладывают, что в столкновениях пострадало 12 полицейских. ”Мы также заявляем о том, что испанские правоохранители использовали специальный слезоточивый газ”, — приводит слова Турула РИА Новости.

Далее — здесь.