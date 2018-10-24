24.10.2018, 09:00

Расследующий отравление Скрипалей российский журналист скрывается в странах Балтии: думаю, мне осталось полгода

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rus.delfi.ee
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Salisbury
SalisburyFoto: HO, AFP

Один из российских журналистов, который помог раскрыть личности отравителей Скрипалей, выяснив, что это сделали не туристы, а офицеры службы безопасности, уехал из России и сейчас скрывается в одной из стран Балтии. Сергей Канев встретился с журналистами LRT в Вильнюсе, но не хотел указывать, где конкретно он живет, поскольку опасается за свою безопасность. Канев называет российскую военную разведку деградирующей преступной организацией, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на LRT.

Канев покинул Москву в течение двух дней после того, как узнал, что в России ему грозит тюрьма.

"Один работающий в силовых структурах человек предупредил меня, что против меня готовят провокацию. Якобы я готовлю теракт против Владимира Путина. Будто я собираю информацию о его маршрутах, личностях охраны, каким оружием она пользуется, местах, где делают остановки. Он сказал, что это серьезно. Еще не хватало, чтобы меня посадили в тюрьму как террориста", — сказал LRT Канев.

Журналист сказал, что взял с собой свое основное богатство — архивы, которые он собирал несколько десятилетий. Сейчас он больше всего скучает по родителям и по своей кошке.

"Я общаюсь с родителями с помощью Whatsapp и зову "Алиса, Алиса, Алиса". Она слышит мой голос, но не видит меня. Она — член моей семьи. 10 лет я с ней живу", — рассказал Канев. Уже два месяца журналист живет в одной из стран Балтии. Канев вместе с коллегами из Лондона указал, кто именно отравил "Новичком" Сергея Скрипаля и его дочь. Россия уверяла, что эти люди — обычные туристы, однако журналисты указали, что это офицеры российской разведки. По словам Канева, Андрей Чепыга в 2014 г. помог сбежать из Украины президенту Виктору Януковичу.

Журналист продолжает расследование, выясняет личность третьего агента.

"По-прежнему неясен заказчик, кто придумал эту операцию, где изготовили "Новичок". Все это интересно. Что касается заказчика, то много тут не скажешь, когда отравление Скрипалей осуществляют два героя России. Насколько важный пост должен занимать человек, давший такое указание. Выше, наверное, только Господь Бог", — сказал Канев.

Секретная военная разведка России в последнее время получает удар за ударом. В течение нескольких месяцев российских разведчиков разоблачили и в Норвегии, и в Эстонии, и в Греции и в Черногории. Провалилась их операция в Нидерландах. По словам Канева, российская военная разведка- это деградирующая преступная организация.

"Как мне сказал мой источник в ГРУ, военная разведка деградирует вместе со страной", — сказал он. По его словам, эта деградация связана с коррупцией, покупками гостайн.

"Они сами влипли — то пьяный в ресторане оставляет портфель, другой приводит домой проститутку, а та угощает его клофелином и обворовывает, и речь идет не о молодых офицерах, а о генералах. Все это я нашел в сводках, где "засветились" разведчики. Кроме того, у нас в Москве на Митинском Радиорынке можно купить закрытые базы данных и все узнать. Мой один знакомый по адресам уже подсчитал, что в Москве проживает свыше 3000 сотрудников военной разведки. Российская правоохрана одна из самых коррумпированных в мире. Свою мать за 100 рублей готовы продать", — сказал Канев.

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Журналисты предполагают, что такое количество неудач может быть связано с активизацией российской разведки. Канев считает, что проблемы возникают и потому, что три отвечающие за разведку организации конкурируют между собой, а не работают заодно.

"Федеральная служба безопасности пытается присоединить военную разведку, найти их денежные поступления. Не секрет, что у многих разведчиков есть свой бизнес, у их жен есть, деньги переводят через банки. ФСБ пытается все это перенять.

Кроме того, служба внешней разведки рада всем этим неудачам. Они наблюдают за этой борьбой, словно глядя на проплывающее мимо тело врага. Ведь они работают в той же сфере, и те и другие незаконно используют посольства как прикрытие", — сказал Канев.

Он не сомневается, что и в посольствах РФ в странах Балтии работают сотрудники всех трех этих служб. Несмотря на это, он чувствует себя здесь в большей безопасности, нет страха, что в дом могут ворваться сотрудники госбезопасности.

"Я думаю, у меня еще есть полгода, пока меня "не завалили". Надо придумать план, утвердить его, найти оружие, испытать его. Найти исполнителя, найти меня. Все это требует времени. Итак, полгода я могу спокойно ходить по улицам", — сказал Канев.

В это время он намерен продолжать расследование.

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Расследующий отравление Скрипалей российский журналист скрывается в странах Балтии: думаю, мне осталось полгода

24.10.2018
Один из российских журналистов, который помог раскрыть личности отравителей Скрипалей, выяснив, что это сделали не туристы, а офицеры службы безопасности, уехал из России и сейчас скрывается в одной из стран Балтии. Сергей Канев встретился с журналистами LRT в Вильнюсе, но не хотел указывать, где конкретно он живет, поскольку опасается за свою безопасность. Канев называет российскую военную разведку деградирующей преступной организацией, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на LRT.
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