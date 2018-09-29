Расследовавший гибель репортеров в ЦАР журналист срочно покинул Россию

Журналист некоммерческого проекта Михаила Ходорковского — центр "Досье" — Сергей Канев срочно покинул Россию из-за возможной подготовки "жесткой провокации" в отношении него. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщил в Telegram со ссылкой на источники портал, объединяющий журналистов-расследователей "Проект".

Сам Канев ранее отмечал, что пока "отдыхает в одной из балтийских стран", "а там видно будет".

Участвовал в крупных расследованиях

Репортер ранее работал в Центре управления расследованиями (ЦУР), финансирование которого Ходорковским было прекращено после гибели журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко 30 июля в Центральноафриканской республике.

Сергей Канев состоял в контакте с расследовательской группой, которая из Лондона выясняла обстоятельства произошедшего и передавала в Москву часть сведений по этому делу.

Кроме того, журналист "Досье" участвовал в недавнем расследовании The Insider и Bellingcat, пришедших к выводу, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, — Анатолий Чепига.

"Жесткая провокация"