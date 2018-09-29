29.09.2018, 19:20

Расследовавший гибель репортеров в ЦАР журналист срочно покинул Россию

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Deutsche Welle
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фото иллюстративноеFoto: TOBIAS SCHWARZ, REUTERS

Сергей Канев выяснял обстоятельства гибели журналистов в ЦАР и работал над расследованием о Петрове и Боширове. По словам репортера, против него готовилась в РФ провокация.

Журналист некоммерческого проекта Михаила Ходорковского — центр "Досье" — Сергей Канев срочно покинул Россию из-за возможной подготовки "жесткой провокации" в отношении него. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщил в Telegram со ссылкой на источники портал, объединяющий журналистов-расследователей "Проект".

Сам Канев ранее отмечал, что пока "отдыхает в одной из балтийских стран", "а там видно будет".

Участвовал в крупных расследованиях

Репортер ранее работал в Центре управления расследованиями (ЦУР), финансирование которого Ходорковским было прекращено после гибели журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко 30 июля в Центральноафриканской республике.

Сергей Канев состоял в контакте с расследовательской группой, которая из Лондона выясняла обстоятельства произошедшего и передавала в Москву часть сведений по этому делу.

Кроме того, журналист "Досье" участвовал в недавнем расследовании The Insider и Bellingcat, пришедших к выводу, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, — Анатолий Чепига.

"Жесткая провокация"

По данным собеседников "Проекта", Канев узнал, что "его собираются обвинить в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа" президента РФ Владимира Путина.

Ранее сам Ходорковский говорил, что в отношении одного из журналистов готовится "жесткая провокация с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против Путина".

Сам Канев предполагал, что, "скорее всего, будет заведено уголовное дело по статье о разглашении гостайны", и авторов расследования, включая его и главного редактора The Insider Романа Доброхотова, "будут искать и привлекут".

При этом сам репортер высказал мнение, что проверка, которую проводит Федеральная служба безопасности РФ из-за утечки личных данных Петрова и Боширова, — лучшее доказательство того, что они действительно являются сотрудниками военной разведки.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля 2018 года. Они работали над расследованием о ЧВК "Вагнера" — неофициальной военной организации, не входящей в состав регулярных вооруженных сил РФ. Собирая материал, репортеры работали совместно с "Центром управления расследованиями", финансируемым Михаилом Ходорковским.

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