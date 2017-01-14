В совместном заявлении главы комитета, сенатора-республиканца Ричарда Берра, и лидера демократов в комитете Марк Уорнера говорится, что комитет планирует опросить высокопоставленных представителей администрации уходящего президента США Барака Обамы.
Также опросят избранного главу государства Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января. При необходимости комитет может выпустить повестки для привлечения свидетелей к опросу, — говорится в заявлении.
Предметом расследования, в частности, станет подготовленный разведкой США доклад об атаках на серверы Демократической партии США в период предвыборной кампании.
В нем утверждается, что российский президент Владимир Путин приказал организовать кампанию, целью которой было влияние на результаты президентских выборов в США и дискредитация кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
Сенатский комитет по разведке был ознакомлен с содержанием доклада директором Национальной разведки США Джеймсом Клэппером. После этого группа американских сенаторов внесла в верхнюю палату конгресса США законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России.
Однако еще до этого Белый дом объявил о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, а также о введении новых санкций в отношении России.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет симметрично отвечать на высылку.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал звучащие в докладе обвинения голословными и в очередной раз отверг обвинения в причастности России к хакерским атакам.
Избранный президент США Дональд Трамп скептически отнесся к обвинениям в хакерских атаках в отношении России.
Тем не менее он обещал в течение 90 дней представить результаты собственного расследования дела о приписываемых России хакерских атаках во время выборов в Соединенных Штатах.