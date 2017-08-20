Расследование теракта в Турку: полиция провела новые обыски

Центральная криминальная полиция намерена завтра обратиться в суд с просьбой выдать ордер на арест главного фигуранта дела, 18-летнего гражданина Марокко, который в настоящее время находится в больнице, сообщает Yle.

Полиция провела дополнительные обыски по делу о теракте в Турку.

Центральная криминальная полиция сообщает, что обыски были проведены, в частности, в районе Руносмяки. Новых задержаний не было.

В воскресенье утром на месте преступления была проведена реконструкция событий.

По словам инспектора уголовной полиции Кристы Гранрот, главного фигуранта дела, 18-летнего гражданина Марокко, пока не удалось допросить, но четверо других задержанных по этому же делу дали показания.

Полиция намерена предпринять очередную попытку допросить подозреваемого еще сегодня.

Центральная криминальная полиция собирается завтра обратиться в суд с просьбой выдать ордер на арест главного фигуранта. В то же время причастность четырех остальных задержанных к теракту пока не ясна. В связи с этим следствие пока не решило, требовать ли их ареста.

Главный подозреваемый в настоящее время находится в больнице. Полиция ранила его в ногу при задержании. Сообщается, что в больницу поступают угрозы в его адрес.

Помимо подозреваемого, в Университетской больнице Турку до сих пор находятся трое пострадавших, двое из них в реанимации, их состояние остаётся стабильным.

В 10 часов утра в Финляндии прошла минута молчания в память жертв теракта в Турку.

В результате теракта погибли два человека, 8 человек получили ранения.

Первый в истории Финляндии теракт расследуется по статьям УК ”убийство с террористическими целями” и ”покушение на убийство с террористическими целями”. По заявлению Полиции безопасности SUPO, главный фигурант дела не был под особым наблюдением полиции.

Ранее SUPO сообщила о том, что в Финляндии, по оценке полиции, находится около 350 человек, которые могут поддерживать джихадистские идеи и представлять потенциальную угрозу для общества.