Расследование: "Новичок" испытали на людях в СССР в 1982-м, его первые жертвы появились в 90-х

- А-230 (A-1972), получен Петром Кирпичевым. После зимних испытаний 1975 года исследования были прекращены, т.к. вещество не отвечало требованиям по температуре замерзания;

- А-234 (B-1976), получен Владимиром Углевым. Наиболее удачная разработка, температура замерзания — ниже минус 20‏‏°C, токсичность — в 10 раз выше, чем у VX;

- А-232 (C-1976), получен Владимиром Углевым. Дальнейшие работы по этому химикату не были одобрены, поскольку температура затвердевания составляла всего около минус 5°C;

- А-242 (D-1980), получен Петром Кирпичевым. В отличие от предыдущих трех жидких химикатов, А-242 был кристаллическим веществом. Если предыдущие соединения сохраняют свои свойства в течение примерно 50 лет, то А-242 остается смертельно опасным "сколь угодно долго".

Россия ратифицировала Конвенцию о запрещении химического оружия в 1997 году и с тех пор обязалась не разрабатывать новые виды ядов. Однако эти "Новички" проекта "Фолиант" по какой-то причине не попали в список запрещенных Конвенцией веществ.

Именно вещество А-234, по мнению его разработчика Владимира Углева, было использовано при отравлении Скрипалей в Солсбери. Но еще за 36 лет до этого отравления, которое уже называют одной из самых провальных операций Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), аналогичное вещество, но в "допороговых дозах", было испытано в СССР на людях, что подтверждено решением суда.

В 1982 году один из вариантов "Новичка" в течение восьми дней тестировался на 23-летнем лейтенанте, служившем на секретном объекте в Шиханах Саратовской области. Подопытный Владимир Петренко впоследствии так описал эти события: "Специальной защитной тканью мне обвязали голову — маска закрывала все, кроме носа и рта. Я должен был просунуть лицо в окно прозрачной камеры и дышать по команде. Затем произвели пуск отравляющих веществ. Сразу же сперло дыхание, как будто ударили или разом выкачали воздух из легких. Инстинктивно я старался делать небольшие вдохи, но мне сказали: "Все нормально, Володя, дыши глубже". Это длилось секунд 30".

Об этой истории Петренко впервые рассказал после перестройки, но тогда это было мало кому интересно. Сейчас же Шиханы с населением чуть больше пяти с половиной тысяч человек известны далеко за пределами России: именно там, по версии британских властей, могло быть произведено отравляющее вещество "Новичок".

Какой именно химикат опробовали на Петренко, остается тайной. Но в то время, когда проходил эксперимент, в Шиханах велись работы именно над "Новичками". Ученый Владимир Углев, которому удалось синтезировать вещество этого класса, прошедшее все испытания, подтвердил, что на Петренко могли испытывать допороговые дозы "Новичка", когда видимые поражения не наступают. Однако последствия таких испытаний предсказать невозможно.

В 90-е годы Петренко подал иск о компенсации вреда здоровью, его дело несколько раз рассматривали Саратовский областной и Верховный суды, которые в результате сочли, что те опыты не нанесли ему никакого вреда. Слушания проходили за закрытыми дверями, на материалах стоит гриф "секретно". Однако издание "Проект" получило последнее вынесенное по этому делу решение.

"Суд исходил из того, что заболевание имелось у истца до его прибытия к прохождению службы в войсковую часть, его доводы о причинении вреда здоровью в ходе эксперимента в 1982 году подтверждения не нашли… В связи с изложенным следует признать правильными выводы Саратовского областного суда о том, что вред здоровью истца причинен не в ходе проведения эксперимента в 1982 году и после проведения эксперимента он не нуждался в медицинской помощи и реабилитации", — говорится в определении Верховного суда.

В пользу того, что испытывалось вещество класса "Новичок", говорят и результаты медицинского исследования, проведенного сразу после эксперимента: у Петренко были выявлены "изменения в активности ацетилхолинэстеразы крови". Подобные изменения происходят в результате применения фосфорорганических отравляющих веществ: яд "выключает" ацетилхолинэстеразу, блокируя таким образом передачу нервных импульсов; центральная нервная система отключается от управления внутренними органами. По этому принципу действуют и "Новички".

Но Владимир Петренко — не единственный, на ком испытывали фосфорорганические отравляющие соединения. В материалах суда говорится, что эксперимент проводился в отношении многих военнослужащих.

"Воздействие таких же концентраций при тех же временных сроках контакта с веществом подвергались также лица, которые в настоящее время продолжают нести службу и не предъявляют никаких жалоб на состояние своего здоровья", — говорил в 1993 году подполковник медслужбы Поспелов, отвечая на вопросы прокурора. В эксперименте, по его словам, участвовала еще и контрольная группа: ее членам фактически дали подышать плацебо — они не подвергались воздействию вещества, но не знали об этом.