Расследование Навального о Дерипаске, Рыбке и вице-премьере: что на него ответили его герои?

История нового расследования началась с прихода девушек-провокаторов в штабы Навального в 2017 году: они были одеты в эротические костюмы полицейских, приставали к сотрудникам и волонтерам, записывали видео с критикой оппозиционера. В инстаграме одной из девушек — Насти Рыбки — нашлись фотографии бизнесмена Олега Дерипаски. При этом на одной яхте с миллиардером и Рыбкой также был замечен еще один мужчина. Дерипаска называет его Сергеем Эдуардовичем, а Рыбка — ”боссом” миллиардера.

Навальный утверждает, что этот мужчина — вице-премьер российского правительства Сергей Приходько. Помимо совпадения имени и отчества основатель Фонда борьбы с коррупцией указывает на внешнее сходство мужчины на яхте с чиновником; кроме того, Дерипаска обсуждает с ним международные отношения, сферу интересов Приходько. Тот факт, что чиновник из высшего руководства страны отдыхал в 2016 году за границей на яхте богатейшего бизнесмена из списка Forbes, Навальный считает взяткой. Политик также заметил, что в собственности у Приходько — поместье и квартиры, которые несопоставимы с заработками чиновника и его жены.

Первой отреагировала Настя Рыбка, которая записала сразу несколько видеообращений в инстаграме. Сначала она заявила, что на яхте ее изнасиловали, и потребовала, чтобы Дерипаска на ней женился, иначе она пойдет с рассказом об этом на федеральные каналы. Потом (когда об этом сообщили некоторые СМИ) Рыбка сказала, что это был ”троллинг тупых баб”. Рыбка также поблагодарила Навального, поскольку в своем расследовании он упомянул ее книгу 2017 года ”Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха” (прототипом одного из ее персонажей стал именно Дерипаска, утверждает Навальный).

Дерипаска тоже решил ответить Навальному в инстаграме. Не упоминая ни Навального, ни Рыбку, ни Приходько, он назвал расследование ”лживыми обвинениями” и пригрозил политику судом. После того как Навальный попросил уточнить, что именно в расследовании неправда, Дерипаска закрыл пост для комментариев.

Комментарий пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой никому получить не удалось. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что ”не хотел бы” ничего говорить по этому поводу.

Политик заметил, что ”Ведомости”, ”Коммерсант” и РБК упомянули о расследовании только после того, как появился комментарий от Дерипаски (в бумажных версиях изданий в пятницу об этом ничего не было).

При этом заметку агентства Associated Press о расследовании Навального перепечатали The Washington Post и The New York Times, собственный материал опубликовала The Daily Telegraph. Во всех западных материалах акцент делается прежде всего на том, как Дерипаска связан со скандалом вокруг президента США Дональда Трампа.

На расследование Навального обратил внимание даже голливудский актер Марк Руффало (он же Невероятный Халк в киновселенной Marvel): "Да этот русский [Навальный] нереально крут. Он связал воедино Манафорта, Путина и Трампа через девушку из эскорта. Серьезно. Выдумать такое невозможно".

This Guy is one bad ass Russian. He has closed the loop on Manafort, Putin, Trump go between, with the help of a sex worker. Seriously. Can’t write this stuff. #TrumpRussia Яхты, олигархи, проститутки: секс-охотница разоблачает взяточника https://t.co/jeoHLKm5iw via @YouTube