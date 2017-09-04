Журналисты Би-би-си получили доказательства того, что боевики эктремистской группировки "Исламское государство" в 2016 году активно пытались вербовать исполнителей нападений, произошедших в Лондоне в этом году.

Журналисты Би-би-си, общаясь с вербовщиками ИГ, выдавали себя за британских тинейджеров. На связь с вербовщиками они вышли в прошлом году. Как выянилось, джихадисты уже тогда искали тех, кто может осуществить нападения в Вестминстере и на Лондонском мосту.

Репортеры, работавшие над расследованием, передали полученную информацию службам безопасности Британии. Эксперты по борьбе с терроризмом назвали полученные данные "очень значимыми".

По информации служб безопасности Британии, репортерам удалось выйти на связь с главными вербовщиками "Исламского государства".

Журналисты, выдававшие себя за вымышленных молодых людей, заверили вербовщиков в своей приверженности идее джихада.

В июле прошлого года репортеры, взявшиеся за это расследование, заметили обращение группировки в соцсетях к британским мусульманам. Они пытались убедить своих единоверцев в Британии осуществить нападения близ ряда лондонских туристических достопримечательностей.

Журналисты вышли на связь с одним из вербовщиков, который пригласил их в чат, защищенный шифрованием.

Одного из журналистов, который выдавал себя за живущего с родителями 17-летнего подростка, вербовщики ИГ спросили, знает ли он, где находится Вестминстер. Затем ему сообщили, что Вестминстер является подходящей целью для нападения, потому что там обычно собирается много людей.

"Если у тебя получится… это нанесет огромный ущерб им [Британии]", — пояснил вербовщик.

В декабре 2016 года, другой вербовщик "Исламского государства" рассказал, как надо осуществлять подобные нападения.

"Надо запугать кафиров [неверных, немусульман]. Нужно много жертв. Самый лучший способ добиться этого — убивать обычных людей", — объяснил вербовщик.

Затем вербовщик дал журналистам, выдававшим себя за подростков, почитать инструкции по совершению нападений в "черном интернете". На сайте, который упомянул вербовщик, говорилось о том, как использовать автотранспорт в качестве смертоносного оружия. Также на сайте рассказывалось, как совершать нападение с использованием холодного оружия и по каким частям тела и как надо наносить удары.

Службы безопасности считают, что исполнители нападений в Вестминстере и на Лондонском мосту были завербованы через интернет в ходе переписки с боевиками ИГ в защищенных шифрованием чатах.

22 марта 52-летний британец Халид Масуд направил свой автомобиль на прохожих на мосту в Вестминстере, убив четырех человек и ранив более 50 прохожих. Затем он выскочил из автомобиля и убил ножом полицейского у здания парламента.

В июне девять человек погибли и 48 получили ранения, когда трое вооруженных мужчин — Хурам Шазад Батт, Рашид Редуан и Юссеф Загба — на фургоне выехали на тротуар на Лондонском мосту и сбили несколько человек.

Затем они вышли из машины и начали нападать на людей с ножами близ рынка Боро-маркет. Исполнители теракта надели фальшивые пояса смертников — пластиковые бутылки, перемотанные серой клейкой лентой.

Впервые о планах нападения на Лондонском мосту вербовщик ИГ упомянул в разговоре с журналистами, выдававшими себя за подростков, еще летом прошлого года.

В сообщении журналисту говорилось: "Сейчас главное определиться с местом нападения. Лондонский мост — что скажешь?"

"Фургон, топор, все может сработать", — пояснил вербовщик.

Несколько месяцев спустя джихадист поручил "подростку" прочитать в интернете инструкцию изготовления взрывного устройства.

Один из видеоуроков, которые посоветовал вербовщик, рассказывал о том, как сделать фальшивый пояс смертника. Авторы ролика поясняли, что если надет фальшивый пояс смертника, полиция, скорее всего, не будет пытаться задержать или убить злоумышленника.

У тех, кто осуществил нападение на Лондонском мосту, были фальшивые пояса смертников. Однако это не спасло их от пуль полицейских.

Рафаэлло Пантуччи, эксперт по борьбе с терроризмом в Королевском Объединенном институте оборонных исследований, говорит, что информация, которую получили журналисты, является "очень значимой" и дает "исключительно новое представление" о том, как ИГ спланировала и организовала террористические нападения на Лондон.

"Это первые контакты через интернет [с джихадистами], напрямую связанные с нападением на Лондон, которые дали столько информации", — говорит эксперт.

Ранее представители правительства сообщили, что у произошедших в этом году террористических нападений на Лондон, есть ряд общих деталей.

"Абсолютно точно организаторы, террористы и исполнители нападений использовали защищенные шифрованием каналы коммуникации", — заявил ранее министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес.

"Есть еще одна общая деталь в организации этих нападений — это просмотр обучающих видеороликов", — добавил министр.

Со слов министра, за последнее время было удалено порядка 250 тысяч материалов и видео, целью которых была радикализация определенных "целевых" для джихадистов групп.

Компания Twitter отметила, что в таких ситуациях чрезвычайно важно эффективное сотрудничество между властями и технологическими компаниями. Известно, что боевики ИГ использовали Twitter для агитации и для того, чтобы установить связь с потенциальными исполнителями нападений, переведя диалог в зашифрованный чат.

Представитель компании Twitter в Великобритании Ник Пиклс, однако, подчеркнул, что Twitter может удалить сообщения джихадистов, но не "идеологию", которая стоит за этими посланиями.

Директор британского Центра анализа и социальных сетей Джейми Барлетт отмечает, что рост мессенджеров, использующих шифрование, создает "невероятно трудную задачу" для служб безопасности, пытающихся вычислить вербовщиков террористов.

"Информацию, проходящую через приложения, использующие шифрование, а также через браузеры с анонимайзерами и "черный интернет", очень сложно мониторить. И все эти каналы развиваются и растут очень быстро", — объяснил Джейми Барлетт.

Опрос общественного мнения, проведенный Би-би-си и международной исследовательской компанией YouGov, показал, что подавляющее большинство опрошенных (81%) говорят о росте угрозы террористических нападений в Британии за последние пять лет.

90% опрошенных считают, что в ближайшее время могут произойти нападения.

Тем не менее, осознание возросшей опасности почти никак не влияет на планы и поведение опрошенных. Только 7% отказались от запланированных уже поездок из-за угрозы терактов.

Однако 19% признались, что стараются отказываться от посещения массовых мероприятий, проходящих в больших помещениях — на стадионах и в концертных залах.

20% говорят о том, что задумываются о своей безопасности, пользуясь общественным транспортом.

При этом большинство респондентов уверено, что беда обойдет их стороной.

69% считают, что сами они или их родственники, скорее всего, не станут жертвами террористов и не окажутся в числе пострадавших от нападений. Только 10% опрошенных полагают, что есть высокая вероятность стать жертвой нападения террористов.