12.04.2018, 07:30

Расследование "дела Скрипаля" завершено: ОЗХО передала результаты Великобритании

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NEWSru.com
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Sergei Skripal
Sergei SkripalFoto: Andrew Matthews, PA via AP

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершила расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и направила властям Великобритании копию отчета с его итогами. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на пресс-секретаря британского МИД.

"Мы попросили их [ОЗХО] распространить эту версию среди всех государств-участников организации, включая Россию, до 12:00 завтрашнего дня", — указал представитель дипмиссии в среду. "В соответствии с установившейся практикой они передали окончательную копию отчета нам, государству, запросившему проведение расследования", — пояснил он.

"Этот прозрачный и открытый подход, которого мы придерживались с самого начала, резко контрастирует с продолжающейся тактикой по запутыванию и отвлечению внимания, которому привержены российские власти", — подчеркнули в МИД Великобритании.

Гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю ранее сообщил о планах организации обнародовать отчет по "делу Скрипаля" на этой неделе. Он отметил, что расследование экспертов ОЗХО проводится независимо от позиции какой-либо страны. Глава организации сообщил, что другие страны смогут получить доклад только с согласия Лондона.

Российские власти неоднократно обращались к Великобритании с требованиями предоставить специалистам из РФ доступ к материалам расследования инцидента в Солсбери, в котором Лондон обвиняет Москву. Однако британские власти 4 апреля заявили об отказе вести совместное расследование.

До этого Россия направила в ОЗХО 13 вопросов относительно расследования отравления Скрипалей. Москва получила ответ на запрос от секретариата организации, однако в МИД РФ назвали его формальным. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что ответы на вопросы, поставленные Москвой, так и не были даны.

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4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании и в 2010 году обмененный на российских шпионов, действовавших в США, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию, как утверждает британская сторона, нервно-паралитического вещества "Новичок".

Лондон объявил, что вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Москва категорически отвергает обвинения.

Накануне стало известно о выписке Юлии Скрипаль из больницы. В среду британская полиция опубликовала заявление от имени женщины, в котором она подтвердила, что ее выписали из больницы. Вместе с тем Юлия Скрипаль отметила, что все еще страдает от действия примененного против нее отравляющего нервно-паралитического вещества. Сергей Скрипаль серьезно болен и остается в больнице, сообщила также его дочь.

Также Юлия подтвердила, что посольство РФ в Британии предложило ей любую возможную помощь. Но пока, по словам женщины, она не хочет ей воспользоваться. Свою двоюродную сестру Викторию она поблагодарила за заботу, но попросила не навещать и не пытаться вступить в контакт в настоящее время.

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