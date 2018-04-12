Расследование "дела Скрипаля" завершено: ОЗХО передала результаты Великобритании

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершила расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и направила властям Великобритании копию отчета с его итогами. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на пресс-секретаря британского МИД.
"Мы попросили их [ОЗХО] распространить эту версию среди всех государств-участников организации, включая Россию, до 12:00 завтрашнего дня", — указал представитель дипмиссии в среду. "В соответствии с установившейся практикой они передали окончательную копию отчета нам, государству, запросившему проведение расследования", — пояснил он.
"Этот прозрачный и открытый подход, которого мы придерживались с самого начала, резко контрастирует с продолжающейся тактикой по запутыванию и отвлечению внимания, которому привержены российские власти", — подчеркнули в МИД Великобритании.
Гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю ранее сообщил о планах организации обнародовать отчет по "делу Скрипаля" на этой неделе. Он отметил, что расследование экспертов ОЗХО проводится независимо от позиции какой-либо страны. Глава организации сообщил, что другие страны смогут получить доклад только с согласия Лондона.