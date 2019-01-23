Рассказывали ли криминальные авторитеты о понятиях в российской школе? Власти отрицают

По его словам, инцидент обсудили на собрании с участием директора школы, местного участкового и представителей районного отдела народного образования. ”Вы про какие криминальные авторитеты говорите? Это жители села Первомайское. Кто их назвал авторитетами? Авторитет, как сегодня участковый сказал, "здесь один — это я, участковый, и смотрящий — это я, участковый". Ни один из этих родителей к уголовной ответственности не привлекался”, — пояснил Зубок.

Кроме того, он сообщил, что между родителями учеников и руководством учебного заведения был конфликт. ”Один ребенок сказал другому, что "я тебя изнасилую", например. Знаете, как дети друг с другом общаются? Пришли возмущенные родители, что дети оскорбляют друг друга. Один из родителей нецензурно выразился, директор ему сделала замечание. А в СМИ раздули неизвестно что”, — подчеркнул чиновник.

Как передает ”Интерфакс”, прокуратура Приморья проверит информацию об инциденте и исполнение учебным заведением требований законодательства об образовании.

Пользователь skorpion7726 на портале Pikabu, который и рассказал об инциденте, утверждает, что ситуацию решили замять. ”Школа признала свою ошибку, будут исправлять, будет психолог разговаривать с детьми. Да, инцидент "нехороший" между детьми был, но хотели решить все сами, объяснив мальчикам тему сексуального воспитания. Видать, тихо хотели, а тут сумасшедшие мамаши вынесли сор из избы”, — написал он.