22.10.2018, 08:20

Рассекречены архивные документы о премиях красноармейцев во время войны

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Gazeta.ru
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Punaarmee Tallinnasse sisenemise aastapäeva tähistamine-29
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Минобороны к столетию финансово-экономической службы российских Вооруженных сил рассекретило архивные документы о денежном жаловании, премиях и затратах на военные действия с 16 века.


В подготовленном ведомством материале в частности рассказывается, как была создана централизованная система материального обеспечения армии, сколько было потрачено на войну с Наполеоном и какие премии получали советские солдаты в годы Великой Отечественной войны.

Из документов следует, что на войну с наполеоновской армией в период с 1812 по 1814 год из российской казны потратили 157 млн руб., из которых почти половина была направлена на выплату денежного довольствия военнослужащим.

Также в материале рассказывается, какие премии получали советские воины в годы Великой Отечественной за подбитые вражеские танки и самолеты и за починку советской военной техники и вооружения. Так, за уничтоженный танк противника командир получал 500 руб., а остальной состав оружейного расчета — по 200 руб. В то же время за средний ремонт тяжелого танка можно было получить 800 руб., за ремонт станкового пулемета — 20 руб.

Помимо этого, документы раскрывают расходы советской казны на военные нужды в годы войны. Отмечается, что расходы росли каждый год: с 194,1 млрд руб. в 1941 году до 298,6 млрд руб. в 1945 году. Подчеркивается, что вместе с тем год от года оптовые цены на отдельные предметы вооружения и боевой техники снижались.

Ранее Минобороны России рассекретило документы к 75-й годовщине Курской битвы.

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