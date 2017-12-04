Раскрыты реальные потери российской армии

Министерство обороны и министерство финансов России раскрыли данные о погибших военнослужащих российской армии. Эта информация не публиковалась с 2010 года, сообщает в понедельник, 4 декабря, принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета ”Ведомости”.

Издание поясняет, что в октябре компания ”Согаз” выиграла тендер на страхование военных в 2018-2019 годах на 11,2 миллиарда рублей. В дополнение к конкурсу было опубликовано приложение, в котором приводится статистика страховых случаев, в частности, смерти.

Согласно этим данным, в 2012 году умерло 630 военнослужащих, в 2013-м — 596, в 2014-м — 790, в 2015-м — 626.

Газета добавляет, что Минобороны в последние семь лет не публиковало статистику смертей от всех причин (болезни, убийства, самоубийства, аварии, несчастные случаи, боевые потери). По официальным заявлениям, в 2008 году погиб 471 человек, в 2009 и 2010 годах — 470 и 478.

По словам бывшего офицера Минобороны, страхуются все военнослужащие — и призывники, и контрактники, в том числе офицеры, поэтому указанные цифры должны относиться ко всем.