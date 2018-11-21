21.11.2018, 16:22

Раскрыты последствия для России от обвала цен на нефть

 (22)
Lenta.ru
EST
Naftatootmine
NaftatootmineFoto: Shutterstock, LHV

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о последствиях для российской экономики в случае обвала мировых цен на нефть до 35 долларов за баррель. Регулятор раскрыл три макропрогноза на ближайшие пару лет, сообщает РБК.

Базовый сценарий включает в себя падение нефтяных цен до уровня 55 долларов за баррель, что отразится на денежно-кредитной политике регулятора, а инфляция по итогам 2019 года окажется в диапазоне от 5 до 5,5 процента и вернется к целевому показателю в 4 процента к 2020 году. Рост цен Набиуллина объясняет повышением налога на добавленную стоимость (НДС) и падением рубля. Рост экономики в этой ситуации снова не дотянет до среднемировых и составит всего 1,1-1,9 процента ВВП.

Оптимистичный прогноз предполагает цены на нефть на уровне 75 долларов за баррель. ”При этом сценарии наш прогноз по росту цен незначительно отличается от базового сценария, что прежде всего объясняется бюджетным правилом, которое сглаживает влияние на экономику конъюнктуры на рынке нефти”, — рассказала глава ЦБ. Инфляция будет на уровне базового сценария, а вот рост экономики ускорится до 1,5-2 процента в год.

Негативный сценарий включает в себя обвал мировых цен на нефть до 35 долларов за баррель, усиление санкционного давления на Россию, а также значительный отток капитала. В этом случае в 2019 году ВВП может уйти в минус, восстановившись только к 2020-му. ”Возможен кратковременный всплеск инфляции до двузначных значений, необходимость ужесточения денежно-кредитной политики”, — отметила Набиуллина, признав, что этот прогноз в ЦБ не считают основным, но тем не менее допускают, что он может быть реализован.

В ходе заседания Госдумы в среду, 21 ноября, Набиуллина вновь заговорила о структурных реформах, которые необходимы России для того, чтобы снова снизить зависимость от нефтегазовых доходов. Мировые цены на нефть за последние две недели опустились почти на 10 долларов, рынок опасается повторения ситуации осени 2014 года, когда мировые цены на нефть обвалились более чем в два раза за пару месяцев.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Власть. Деньги. Секс. Страх. Шведские банкиры душили Эстонию, как колонизаторы

21.11.2018
В "золотые" годы (во времена бума недвижимости в 2005-2007 гг.) в банке Hansapank творились веселье и разгул. Но во время кризиса шведы обанкротили местные фирмы либо безжалостно забрали их у эстонских владельцев, пишет в еще неопубликованной книге Ханнес Вескимяги.
Подробнее

На некоторых заправках Таллинна литр бензина стоит менее 1,25 евро

21.11.2018
В среду днем, 21 ноября, разница в ценах на заправочных станциях в Таллинне составляла до десяти центов. Это началось после того, как сети Olerex и Circle K начали на своих АЗС, расположенных на Лаагна теэ, ценовую войну.
Подробнее




ВИДЕО: Председатель Украинского землячества Евген Цыбуленко: "Русские и украинцы — это разные народы"

21.11.2018
Председатель Украинского землячества Эстонии, профессор Евген Цыбуленко в беседе с журналистом "Вечёрки" Владом Копылковым поделился своим мнением о ситуации на востоке Украины, объяснил, почему русские и украинцы — разные народы, а также допустил, что развал России сможет принести мир в Украину.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
90,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106022004
151,20 €
90,72 €
-30% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
125,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
97,30 €
-25% Käekell LACO JU 52 861908
540,- €
405,- €



Украинские реформы со скрипом: 5 лет после Майдана

21.11.2018
Михаил Жернаков, как и миллионы украинцев, хорошо помнит драматическую осень 2013 года. 21 ноября власти Украины отказались подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, многолетние переговоры относительно которого уже были успешно завершены, пишет DW.
Подробнее

ОБЗОР | Что мы знаем о кандидате в главы МВД Катри Райк и что ее связывает с президентом?

21.11.2018
Глава СДПЭ Евгений Осиновский предложил ректора Акакдемии МВД Катри Райк в качестве кандидата на пост министра внутренних дел, внезапно освободившегося после неожиданного завяления Андреса Анвельта об уходе из политики. Читателям русского Delfi, особенно жителям Северо-Востока Эстонии, госпожа Райк хорошо известна в качестве долгосрочного ректора Нарвского колледжа ТУ и депутата городского собрания.
Подробнее


ФОТО | Мызы Эстонии: 7 уникальных предложений на рынке

21.11.2018
В разных уголках Эстонии на продажу выставлены уникальные исторические мызные комплексы, состояние которых можно охарактеризовать как довольно хорошее. Приобрести такой ценный объект недвижимости можно общей суммой примерно 1 млн евро.
Подробнее