Расколотая Венесуэла: что происходит в стране

На фоне масштабных протестов 4 августа в Венесуэле впервые соберется учредительное собрание, которое должно переписать конституцию. Главное о последних событиях в стране — в материале DW.

За последнюю неделю сразу несколько крупных международных авиакомпаний приостановили полеты в столицу Венесуэлы Каракас или объявили об их прекращении. Среди них — французская Air France, испанская Iberia, колумбийская Avianca. Американская Delta планирует прекратить полеты в сентябре.

Причиной стал глубокий политический кризис в стране, который вылился в массовые уличные протесты, не утихающие уже четыре месяца подряд. С начала апреля, по разным данным, в них погибли более ста человек, более тысячи арестованы. После выборов в Национальное учредительное собрание, прошедших в минувшее воскресенье, 30 июля, протесты вспыхнули с новой силой. В пятницу, 4 августа, должно состояться первое заседание нового законодательного органа. DW отвечает на главные вопросы о том, что происходит в Венесуэле.

Кого венесуэльцы выбирали 30 июля?

На прошедших выборах жители Венесуэлы выбирали состав Национального учредительного собрания — специального органа, которому предстоит разработать изменения в конституцию страны. Это 545 делегатов: 364 — от штатов и муниципалитетов и 181 кандидат от различных социальных групп (студентов, рабочих, пенсионеров и других).

Еще до выборов многие аналитики указывали на то, что новый выборный орган, скорее всего, будет состоять из сторонников президента Николаса Мадуро. Результаты голосования подтвердили эти прогнозы. Среди членов учредительного собрания оказались, к примеру, влиятельный член правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабелло и жена президента Мадуро Силия Флорес. Члены оппозиции при этом не будут иметь права голоса при работе над новой конституцией, а правящая партия фактически получает полный контроль над страной.

Зачем понадобились выборы?

По словам Мадуро, внесение изменений в конституцию поможет преодолеть затянувшийся политический кризис и водворить мир в стране. Указ о созыве учредительного собрания, или, как его еще называют, Конституционной ассамблеи, президент подписал еще в начале мая. На тот момент в стране уже месяц бушевали антиправительственные протесты.

Они вспыхнули после того, как в конце марта Верховный суд объявил, что лишает законодательных полномочий парламент, контролируемый оппозицией. В ответ лидеры оппозиции назвали Мадуро диктатором и заявили, что это решение фактически ликвидирует разделение властей на законодательную и судебную. Через три дня Верховный суд пересмотрел свое спорное решение, однако это не предотвратило многомиллионных антиправительственных выступлений по всей стране, которые вступили в активную фазу 4 апреля.

В свою очередь, Мадуро обещал, что новый законодательный орган не будет ассоциирован ни с одной политической партией, а новая конституция "позволит народу добиться мира, гармонии и настоящего национального диалога". Однако он так и не объяснил, какие именно изменения будут внесены в основной закон страны и как именно это поможет остановить воцарившийся в Венесуэле хаос.

Что не так с выборами учредительного собрания?

В последний раз учредительное собрание созывал прежний президент страны Уго Чавес в 1999 году. Тогда была составлена нынешняя конституция, которую теперь собирается переписать Мадуро. В самой процедуре созыва Конституционной ассамблеи для внесения изменений в основной закон страны нет ничего противозаконного: президент имеет на это полномочия. Однако если Чавес выставил вопрос о новой конституции на голосование на референдуме, то его последователь решил пропустить этот шаг и сразу объявил о выборах в учредительное собрание. Это значит, что на воскресных выборах у венесуэльцев не было шанса решить, есть ли необходимость в созыве учредительного собрания — им было предложено лишь выбрать его состав.

Новый орган будет обладать практически неограниченной властью и иметь больше полномочий, чем любая другая правительственная структура и даже сам президент. Иными словами, учредительное собрание сможет не только переписать конституцию, но и теоретически реорганизовать и даже ликвидировать любую ветвь власти, считающуюся нелояльной, пишет газета The New York Times. ”Это представляет экзистенциальную угрозу для венесуэльской демократии”, — отметил в интервью изданию Дэвид Смайлд, аналитик правозащитной группы Washington Office on Latin America.

Что думают венесуэльцы?

Между тем в среду, 2 августа, выяснилось, что венесуэльские власти предположительно завысили показатели явки на воскресное голосование. По официальным данным, на избирательные участки пришли около 8 миллионов человек, что соответствует явке в 41,5 процента. Однако глава лондонской компьютерной фирмы Smartmatic, которая с 2004 года предоставляет технологии на выборах в Венесуэле, заявил, что эти показатели были завышены ”по меньшей мере, на 1 миллион”. Это выяснилось в результате компьютерного анализа данных.

”С глубочайшим сожалением мы вынуждены сообщить, что данные по явке на выборы, представленные в воскресенье, 30 июля, были подтасованы”, — заявил на пресс-конференции в Лондоне директор Smartmatic Антонио Мугика. В избирательном совете Венесуэлы отвергли эти обвинения, пригрозив подать на фирму в суд. Генеральная прокуратура начала расследование "этого скандального дела", заявила в среду глава ведомства Луиса Ортега.

Согласно опросам общественного мнения, большинство венесуэльцев было против созыва Конституционной ассамблеи. Перед выборами против нее высказывались 70 процентов голосующего населения. Представители оппозиции, бойкотировавшие голосование, указывали на то, что реальная явка составила около 2,5 миллиона человек. За две недели до выборов оппозиция провела неформальный референдум об отношении венесуэльцев к предложению властей собрать Конституционную ассамблею. Более 98 процентов его участников высказались против.

Что думают другие страны?

Многие западные страны и соседи Венесуэлы в Южной Америке резко осуждают происходящее в стране. Евросоюз обсуждает возможность введения санкций в отношении правительства Мадуро. ЕС собирается дать ”соразмерный и скоординированный” ответ на события в Венесуэле, сообщила в среду представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Днем ранее председатель Европарламента Антонио Таяни предложил заморозить европейские активы членов венесуэльского правительства и запретить им въезд в Европу.

США уже ввели санкции лично против президента Мадуро и, как сообщило агентство Reuters, рассматривают возможность оштрафовать нефтяной сектор Венесуэлы.