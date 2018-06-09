Раскол в "Большой семерке": договориться с Трампом не удалось

Попытки разрешить противоречия между президентом США Дональдом Трампом и шестью странами "Большой семерки" в ходе переговоров на саммите G7 в Квебеке провалились.

Разногласия касаются в основном вопросов торговли. Партнеры США возмущены недавним решением Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали. Противоречия между странами достигли такого размаха, что эксперты и политики заговорили о торговой войне.

Остается неясным, будет ли итоговое заяление, которое должно быть опубликовано в субботу, подписано всеми участниками переговоров.

Накануне саммита в Квебеке президент Франции подчеркнул, что итоговое заявление на саммите "Большой семерки" может быть подписано и без участия США.

"Президент США, возможно, не против изоляции, и мы тоже не против того, чтобы подписать соглашение шести стран", — заявил ранее Эммануэль Макрон.

Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники сообщало, что Франция не намерена подписывать совместное заявление лидеров стран G7, если США откажутся пойти на уступки в пошлинах на сталь, а также по вопросу о соглашении с Ираном и Парижском соглашении о климате.

Саммит "Большой семерки" в этом году проходит в канадском курортном городе Ла Мальбе, в провинции Квебек.

Как ожидается, Трамп покинет Квебек в субботу первым из лидеров G7 и отправится в Сингапур, где на 12 июня у него запланирована встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Серьезные разногласия

Джеймс Роббинс, дипломатический корреспондент Би-би-си, Квебек

Этот саммит начался очень плохо и может закончиться тем, что итоговое заявление будет подписано не всеми участниками встречи.

Разногласия между Трампом и остальными лидерами шести стран "Большой семерки" выходят далеко за рамки торгового спора. Позиции Трампа и партнеров США не совпадают также по вопросам об изменении климата, отношениях с Ираном и палестино-израильском конфликте.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что о противоречиях нужно говорить открыто, не создавая ложного представления о согласии по всем вопросам. По ее словам, это более честный подход, чем делать вид, что все в порядке.

Некоторые лидеры стран G7 считают, что достижение определенного консенсуса все же возможно. Сам Трамп говорит, что надеется на "прогресс на переговорах". Но сомнений по поводу того, что Трамп в этом случае оказался в одиночестве, не остается.

Дональду Трампу не нравится вести многосторонние переговоры, и он покинет Квебек до официального закрытия саммита: следующая остановка у Трампа — в Сингапуре, где у него запланированы переговоры с Ким Чен Ыном, в ходе которых, как ожидается, будет достигнуто двустороннее соглашение.

Из-за чего все разногласия?

1 июня США ввели 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные пошлины на алюминий из Канады, Мексики и стран ЕС. По словам Трампа, пошлины призваны защитить американских производителей стали и алюминия.

В ответ ЕС объявил о введении пошлин на ряд американских товаров: от мотоциклов Harley-Davidson до виски. Канада и Мексика тоже пообещали ввести ответные пошлины.

В пятницу министр иностранных дел Канады назвал незаконным введение Вашингтоном пошлин. Ранее Канада заявила о намерении оспорить действия Вашингтона во Всемирной торговой организации (ВТО).

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала Евросоюз действовать сдержанно. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в том, что все стороны хотят достичь согласия и разрешить противоречия.

"Большая семерка"

Саммит "Большой семерки" — это ежегодная встреча лидеров Канады, США, Британии, Франции, Италии, Германии и Японии.

Главные вопросы на саммите G7 — экономические, однако довольно часто переговоры "Большой семерки" рассматриваются как возможность принять решения по важнейшим международным вопросам.

Форум ведущих экономически развитых стран с 1998 года представлял собой "восьмерку" с участием России, но в июне 2014 года из-за аннексии Россией Крыма участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 в 2014 году заявили, что не намерены заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит свою политику в отношении Украины и Крыма.

Дональд Трамп перед началом саммита G7 в Квебеке заявил, что к встрече лидеров ведущих стран мира необходимо допустить Россию.

"Россия должна быть на встрече, должна быть ее частью. Знаете, нравится вам это или нет, и это может быть политически некорректным, но нам надо тут управлять миром, и G7, которая раньше была G8, но выкинула Россию, должна принять Россию обратно. Нам нужна Россия за столом переговоров", — заявил Трамп.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что условия, необходимые для возвращения России в G8, выполнены не были.

Президент России Владимир Путин в субботу принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который открывается в китайском Циндао. Основные мероприятия саммита запланированы на воскресенье, 10 июня.