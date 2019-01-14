Раненный в сердце мэр Гданьска умер

Эту информацию подтвердил и министр здравоохранения Польши, кардиолог Лукаш Шумовски. ”Мы не смогли победить”, — сказал он.

Градоначальник получил ножевые ранения в область сердца во время благотворительного концерта 13 января. После его прооперировали и перелили ему 20 литров крови, его состояние было очень тяжелым.

Преступник несколько раз ударил Адамовича ножом. Во время нападения мужчина кричал, что он отсидел тюремный срок по ложному обвинению, во время которого ”подвергался пыткам”. Позднее выяснилось, что им оказался 27-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за ограбления четырех банков.