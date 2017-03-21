Рамзан Кадыров планирует поехать в Сирию

Президент Чечни Рамзан Кадыров собирается побывать в Сирии, сообщил "Интерфаксу" депутат Госдумы от Чеченской республики Адам Делимханов.

"Обязательно приедет", — сказал Делимханов корреспонденту "Интерфакса" при посещении делегацией Госдумы восточной части Алеппо, недавно освобожденной от боевиков.

Российские парламентарии во вторник приехали в Алеппо с гуманитарной миссией. В составе делегации, возглавляемой вице-спикером Владимиром Васильевым, российские парламентарии и их европейские коллеги.

Как передает корреспондент "Интерфакса", депутаты в Алеппо встретились с руководством провинции, а также прошли по улицам восточной части города, практически полностью разрушенного в ходе боевых действий, и встретились с местными жителями.

Вместе с тем сообщается, что в восточной части Алеппо до сих пор очень неспокойно. "По одному просачиваются сюда боевики, и в целом, мы считаем, что до 10% населения восточной части их поддерживает", — сказал собеседник агентства.

В городе говорят о том, что снятие санкций против Сирии, безусловно, поможет решить экономические проблемы этой особенно разрушенной части страны, и, в частности, запустить выведенные террористами из действия генераторы, обеспечивавшие раньше город электричеством. В восточной части электричества до сих пор нет и лишь недавно начали подавать воду.