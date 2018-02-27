Ракетные и бомбовые удары: в соседних с Эстонией областях РФ проходят масштабные учения авиации

Более 30 экипажей ударных боевых вертолетов поразят цели в Ленинградской, Смоленской и Псковской областях, сообщает российский портал 47news со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В учениях армейской авиации ЗВО принимают участие вертолеты Ка-52, Ми-26 и Ми-8АМТШ.

Ударные вертолёты нанесут ракетные и бомбовые удары по инженерным укреплениям, бронетехнике и объектам условного противника, имитируемым полноразмерными мишенями. "В ходе выполнения упражнений лётчики будут использовать рельеф местности, действовать из засад, оказывать огневую поддержку мотострелковым подразделениям", — уточнили в ЗВО.

Экипажи транспортно-боевых Ми-8АМТШ и тяжёлых Ми-26 отработают задачи по переброске воздушных десантов, вооружения, военной техники и специальных грузов, в том числе, на внешней подвеске. Кроме этого, в программу учений включена посадка на неподготовленные площадки.