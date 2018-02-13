Район поисковой операции на месте крушения Ан-148 расширили

Район поисковой операции на месте крушения Ан-148 в Подмосковье расширили с 30 до 40 гектаров, поисковые работы будут продолжены в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка МЧС.

"Усилия пожарно-спасательных подразделений сосредоточены на поиске обломков воздушного судна. В настоящее время обнаружено 1580 фрагментов, в том числе двигатели самолета", — говорится в сообщении МЧС.

На месте катастрофы работают 1000 человек и 200 единиц техники, добавили в главке.

Ранее сообщалось, что крушение Ан-148, по предварительным данным, связано с ошибкой приборов отображения скорости из-за обледенения.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, выполнявший рейс Домодедово — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Московской области. На борту находился 71 человек, они погибли.